Jornal Diário de Suzano - 10/03/2026
Cidades

Prefeitura prorroga prazo para 1ª parcela do IPTU e reforça possibilidade de acesso on-line

Nova data limite para pagamento inicial passa a ser 15 de abril; arquivo está disponível no site da administração municipal, que já registrou mais de 70 mil solicitações

11 março 2026 - 19h02Por De Suzano
arquivo está disponível no site da administração municipalarquivo está disponível no site da administração municipal - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano confirmou nesta quarta-feira (11/03) que o prazo para pagamento da primeira parcela ou parcela única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), que venceria em 15 de março, foi prorrogado para 15 de abril, já que houve atraso na geração e na impressão dos carnês físicos.

Com a decisão, também ficou definido que o prazo para pagamento da segunda parcela, que venceria em 15 de abril, foi prorrogado para 30 de abril. Já o vencimento das parcelas seguintes continua sendo o dia 15 de cada mês, até o fim do ano.

Vale destacar que não haverá qualquer alteração no código de barras dos carnês e que os munícipes que já imprimiram o carnê podem realizar o pagamento normalmente. Outro ponto a ser elucidado é que a taxa de custeio ambiental, exigida por lei federal, está diluída nas dez parcelas do imposto, de acordo com a forma de pagamento.

O arquivo do IPTU também já está disponível no site da administração municipal (suzano.sp.gov.br ), que registrou 73 mil solicitações em três semanas, desde o início das consultas, em 16 de fevereiro, até a segunda-feira desta semana (09/03).

Para ter acesso on-line ao imposto, basta que o usuário entre na página da prefeitura na internet e clique na aba “IPTU, Taxa de Licença e ISS Fixo”, que o encaminhará direto para o Portal do Cidadão, em que a opção de segunda via estará disponível. Para obter o documento, basta digitar na plataforma virtual o número de inscrição municipal, que consta na capa dos carnês de anos anteriores.

O sistema digital possibilita a emissão da segunda via para pagamento das dez parcelas usuais ou da opção para a quitação integral. Nesta modalidade é possível obter desconto de 5% no tributo.

De acordo com o secretário municipal de Finanças, Itamar Viana, a opção on-line é mais prática para os contribuintes, agilizando o acesso ao serviço. “Pelos números registrados, vimos que a população tem aderido a essa alternativa que disponibilizamos. Conseguimos antecipar o carnê virtual para que os munícipes tenham mais tranquilidade para se planejar”, afirmou.

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, reforça a importância da arrecadação para o município. “Temos investido em uma série de facilidades ao contribuinte para que todos possam ter mais comodidade para realizar o pagamento. Ao longo dos últimos anos, acompanhamos uma crescente entrega de equipamentos públicos, obras e serviços por toda a cidade. Tudo isso impacta na queda da inadimplência e no fortalecimento da confiança dos suzanenses. A arrecadação do IPTU é de extrema importância para que o município continue se desenvolvendo”, frisou o chefe do Executivo.

Mais informações sobre o IPTU podem ser obtidas pelos telefones (11) 4745-2010 e (11) 4745-2024. De forma presencial, o munícipe pode ter o suporte no Centro Unificado de Serviços (Centrus) da região central, localizado na avenida Paulo Portela, 210, no Jardim Paulista, e na unidade localizada na região norte, na avenida Francisco Marengo, 2.301, no Jardim Dona Benta. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

QUADRO

POR QUE AINDA NÃO RECEBI O CARNÊ FÍSICO DO IPTU? O QUE FAZER?

Houve atraso na geração e impressão dos carnês de IPTU. Por conta disso e para   que não prejudique os contribuintes, as datas de vencimento foram prorrogadas sendo a  primeira parcela para o dia 15 de abril e da segunda parcela para o dia 30 de abril.

Quem ainda não recebeu o carnê físico pode acessar o site oficial da prefeitura (http://suzano.sp.gov.br ) para emitir o documento online ou se dirigir até uma das unidades do Centrus para obter atendimento:

Unidade central: Avenida Paulo Portela, 210

Unidade norte: Avenida Francisco Marengo, 2.301 (Supermercado Nagumo)

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

O CÓDIGO DE BARRAS VAI SER O MESMO?

Sim. Não haverá nenhuma alteração. Quem já imprimiu o carnê poderá realizar o pagamento normalmente.

SE, NA HORA DO PAGAMENTO, CONSTAR QUE O BOLETO ESTÁ VENCIDO, O QUE FAZER?

Caso isso ocorra, o munícipe deve procurar uma das unidades do Centrus para regularizar a situação e efetuar o pagamento ou retirar pelo site.

ATÉ QUANDO VAMOS RECEBER O IPTU IMPRESSO?

A previsão é para os próximos 15 dias.

O PRAZO DE PAGAMENTO VAI SER PRORROGADO?

Sim. Para não prejudicar nenhum munícipe com o atraso na entrega dos carnês físicos, os prazos de pagamento da primeira parcela (ou parcela única) e da segunda parcela foram prorrogados para os dias 15 e 30 de abril, respectivamente.

SÓ A PRIMEIRA PARCELA TEVE O PRAZO DE PAGAMENTO ADIADO?

Não. A segunda parcela também teve o prazo prorrogado, para evitar que as duas primeiras parcelas tenham vencimento no mesmo dia.

A TAXA DO LIXO ESTÁ EMBUTIDA NO VALOR DO IPTU OU É COBRADA À PARTE?

Sim. A taxa de custeio ambiental, exigida por lei federal, é cobrada junto com o IPTU e está diluída nas dez parcelas do imposto, conforme a forma de pagamento.

QUEM JÁ IMPRIMIU O IPTU TERÁ QUE FAZER UMA REIMPRESSÃO?

Não. Os códigos de barras permanecem os mesmos, portanto o pagamento pode ser feito normalmente com o carnê já impresso.

 

Deixe seu Comentário

