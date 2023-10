Roda de conversa discute Educação Midiática nesta quarta-feira em Mogi

O projeto Educom Alto Tietê promoveu uma roda de conversa nesta quarta-feira (25, na livraria A Eólica Book Bar, na Vila Hélio, em Mogi das Cruzes, sobre Educação Midiática. A jornalista e professora Suéller Costa participa do evento aberto ao público. Esta é uma das ações em comemoração à 1ª Semana Brasileira de Educação Midiática.

Com o avanço do universo digital, o volume de fluxo de informações e a presença das redes sociais e todos os desafios impostos exige da educação um olhar mais atento ao chamado letramento digital. Suéller, que é pesquisadora do tema e tem mestrado em Ciências da Comunicação e especialização em Educomunicação pela Escola de Comunicações e Artes, da Universidade de São Paulo (ECA/USP) puxa a conversa para como educar uma sociedade em meio à desinformação. A especialista entende que a educação para e com os meios de comunicação é a chave que permitirá educar tanto as novas gerações, quanto as atuais, para uma conscientização sobre o assunto.

Autora de diversos artigos científicos e co-autora de publicações, a mais recente delas o livro “Cultura Infantojuvenil na perspectiva da Educomunicação”, publicado pela Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação (ABPEducom), em parceria com o Instituto Palavra Aberta, no qual trata das relações entre o uso das mídias e a expressão criativa de crianças e jovens na sociedade brasileira e internacional.

Oficinas

Ainda durante a Semana da Educação Midiática, o projeto Educom Alto Tietê visita algumas escolas da região para oferecer oficinas de sensibilização sobre a temática para alunos e professores. Na última segunda-feira (23), a Escola Estadual Doutor Deodato Wertheimer, em Mogi das Cruzes, recebeu o projeto. Durante a atividade, em poucas horas os estudantes dos ensinos Fundamental e Médio perceberam alguns elementos da Educação Midiática e puderam discutir a respeito das “fake news” e como minimizar o processo de desinformação existente nos dias de hoje.

Caso alguma escola tenha interesse em receber o projeto é possível entrar em contato por meio do WhatsApp 11 99547-5652 e falar com Suéller. Todas as atividades do Educom Alto Tietê integram a programação da primeira Semana Brasileira de Educação Midiática, que marca a participação do Brasil na Media and Information Literacy Week (MILWeek), da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), de 23 a 27 de outubro.

Legenda: Autora de diversos artigos científicos e co-autora de publicações, Suéller Costa representa o Alto Tietê no evento articulado nacionalmente em parceria com autoridades, pesquisadores, estudiosos e a sociedade civil