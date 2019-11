Segunda Semana da Consciência Negra traz nesta quarta-feira ações culturais gratuitas no Gardênia

A 2ª Semana da Consciência Negra começa nesta quarta-feira, 13, com rodas de capoeira, debates, exibições e feiras artesanais no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU), do Jardim Gardênia Azul, em Suzano. As ações são gratuitas e organizadas pelo Movimento Negro, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura.

A programação prevê eventos entre os dias 13 e 23 deste mês. Durante esse período, lideranças do movimento negro vão promover reflexões sobre o Dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro, e a luta do negro na sociedade.

O tema que abre a semana é ‘O Movimento Negro - Lutas e Conquistas’, com uma mesa de debates, que será realizada a partir das 19 horas.

A ‘Semana de Zumbi dos Palmares’, instituída no município, será marcada por várias atividades do movimento, como histórias africanas, que serão contadas para as crianças e a exibição de filmes. Todas as apresentações serão seguidas por rodas de conversa.

Cosme Nascimento, presidente do Movimento Negro Sim, conta que a entidade conseguiu pautar em Suzano a Semana Zumbi dos Palmares, mas que são necessários mais avanços. Ele citou cotas raciais, violência e racismo os quais, de acordo com o militante, imperam no país. “O papel das entidades é cobrar do Poder Público ações não só para o dia 20 de novembro, mas durante todo o ano”, reitera.

Sarau

O Movimento Negro promove dia 20, data em que é celebrado o dia da Consciência Negra, um sarau na Praça dos Expedicionários, a partir das 14 horas. O evento será aberto ao público.

A Missa Afro, prevista para acontecer no dia 23 de novembro, às 19 horas, encerra a semana. O evento vai acontecer na Igreja São Sebastião, situada na Praça João Pessoa, no Centro da cidade.

Edson Pereira Reis, o Edinho, é representante da União de Negros e Negras pela Igualdade (Unegro).

Ele pontua a necessidade de que a sociedade não deixe as conquistas dos movimentos se apagarem. "Não é um dia de festa, é um dia em que a sociedade é chamada para refletir. Para de matar o nosso povo pobre e negro. Não queremos fazer vitimismo, não queremos racismo ao contrário", diz.

A professora Inês da Silveira, que integra o coletivo Anti-Racismo Milton Santos - Apeoesp (subsede de Suzano), citou Zumbi dos Palmares como uma referência e disse que a discriminação está acontecendo de forma mais clara.

"É necessária a conscientização da população negra, para que haja uma mudança. Nós, negros, ainda não somos conhecidos como pessoas, e hoje a discriminação está saindo de debaixo do tapete no mundo todo", afirma.

CEU

O Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Sousa Candido fica na Rua Teruo Nishikawa, 570 - Jardim Gardênia Azul, região Norte de Suzano. Para mais informações, os telefones são o 4742-9334 (CEU Gardênia) ou o 94548-0067 (Edinho).