Teatro Dr. Armando de Ré recebe peça 'Cárcere' nesta quinta-feira

O Teatro Municipal Dr. Armando de Ré (rua Benjamin Constant, 682 - Centro) recebe nesta quinta-feira (30/05) a peça teatral “Cárcere ou porque as mulheres viram búfalos”, da Companhia de Teatro Heliópolis, com encenação de Miguel Rocha e dramaturgia de Dione Carlos. O espetáculo, que foi vencedor do Prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Artes (APCA) 2022 de Melhor Dramaturgia e indicado a diversas outras premiações, revela a perspectiva das mulheres marcadas no encarceramento e apresenta estratégias de sobrevivência. A exibição será às 20 horas.

O drama retrata uma vida das irmãs gêmeas Maria dos Prazeres e Maria das Dores, que são marcadas pelo encarceramento dos homens da família - pai, filho e marido -, e agora precisam encontrar meios de promover o sustento de casa em um lugar em que a violência e a falta de perspectivas são uma realidade constante. Enquanto buscam maneiras de contornar essa situação e dar um basta a um ciclo de prisões dentro da família, elas questionam a possibilidade de outros horizontes, oferecendo uma mensagem de esperança e possibilidade de liberdade.

Os interessados precisam comparecer ao Teatro Municipal Dr. Armando de Ré com uma hora de antecedência. Vale ressaltar que a peça é totalmente gratuita e a classificação indicativa é de 12 anos.

Para o secretário de Cultura, José Luiz Spitti, a encenação representa um importante reflexo da realidade social, ao mesmo tempo que oferece uma mensagem de esperança e liberdade para o público. “São por meio de obras como esta que a cultura se torna uma ferramenta poderosa para promover a reflexão e a conscientização sobre questões urgentes da sociedade, como a violência contra as mulheres e a falta de perspectivas para aquelas que enfrentam o encarceramento de parentes e lutam para manter o sustento de casa”, destacou o chefe da pasta.