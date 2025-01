Artur Takayama é eleito presidente da Câmara de Suzano e prega trabalho em harmonia

O vereador Artur Takayama (PL) foi eleito presidente da Câmara de Suzano para o biênio 2025/2026 e fez um discurso pregando um “trabalho em harmonia” entre os poderes. A eleição para a Mesa Diretiva da Casa de Leis foi realizada nesta quarta-feira (1º) e confirmou também o vereador Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena, como o vice-presidente.

O parlamentar André Marcos de Abreu (PSD), o Pacola, foi escolhido como primeiro secretário. Já os vereadores Rogerio Castilho (PSB) e Max Eleno dos Santos (PL), o Max do Futebol, foram eleitos como segundo e terceiro secretários, respectivamente.

A votação para presidente da Câmara terminou 18 votos a 1 porque o vereador Márcio Malt (PL) também se candidatou e votou nele mesmo.

Vereador em segundo mandato, Takayama desejou que os vereadores trabalhem com “harmonia e respeito” e que a nova gestão municipal dê continuidade e traga mais avanços para a cidade.

“Como presidente, não abrirei mão da independência e autonomia do Legislativo, mas continuaremos a estreitar os laços com o Executivo para a realização de um governo à altura da nossa cidade”, afirmou.

Em entrevista ao DS, ao lado do agora vice-presidente Maizena, Takayma disse que ficou imensamente honrado e agradeceu aos colegas vereadores da Câmara.

“Afirmo meu compromisso de trabalhar incansavelmente como vereador atuante que sempre fui”, acrescentou.

Ele disse que mesmo pregando a união e harmonia, a Câmara, sob sua gestão, vai cobrar o Executivo, quando necessário.

O vice-presidente Maizena disse que fazer parte da mesa é uma grande responsabilidade. Ele afirmou que também vai continuar cobrando melhorias em Suzano, sobretudo no Miguel Badra. Maizena está no quarto mandato.

Posse

Com a galeria da Câmara lotada, também foi realizada hoje a posse dos 19 vereadores, do prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), e do vice-prefeito, Said Raful (PSD). A sessão foi comandada pelo vereador Leandro Alves de Faria (PL), o Leandrinho, que foi o parlamentar mais votado na eleição do ano passado, com 8.138 votos. Em seu terceiro mandato, Leandrinho desejou boa sorte aos eleitos: “Estamos juntos nesta empreitada com vocês”.