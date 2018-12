Mais de 14 mil declarações do Imposto de Renda da região estão na malha fina

A Receita Federal da 8ª Região Fiscal, que atende o Estado de São Paulo, informou que mais de 14 mil declarações do Imposto de Renda, pertencentes a jurisdição da Delegacia de Guarulhos e de São José dos Campos, estão na malha fina. As duas delegacias representam as dez cidades do Alto Tietê.

A Delegacia da Receita em Guarulhos atende Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Poá e Suzano. Já a Delegacia de São José dos Campos atende Arujá, Biritiba-Mirim, Caraguatatuba, Guararema, Igaratá, Ilhabela, Jacareí, Mogi das Cruzes, Monteiro Lobato, Paraibuna, Salesópolis, Santa Branca, Santa Isabel, São José dos Campos, São Sebastião.

Somente na Delegacia de Guarulhos, a quantidade de declarações retidas em malha fina representam 1,76% do total, de 400.678 declarações apresentadas esse ano. Foram 7.035 em malha fina, sendo que 77,41% dessas têm imposto a restituir, 19,05% têm imposto a pagar e 3,54% não apresentaram imposto para pagar ou restituir.

Dentre os principais motivos das declarações terem sido retidas, quatro se destacam: Omissão de rendimentos do titular ou seus dependentes (4.378 declarações); Divergências entre o IRRF informado na declaração e o informado em DIRF (2.264); Despesas médicas (1.471) e Dedução de previdência oficial ou privada, dependentes, pensão alimentícia e outras (1.361). "Uma declaração pode estar retida em malha por uma ou mais razões", informa a Receita.

Já na Delegacia de São José dos Campos, 7.711 declarações foram retidas. Essa quantidade corresponde a 1,99% do total de declarações apresentadas, 387.941. Desse conjunto, 72,43% apresentam impostos a restituir, 23,8% a pagar e 3,77% não apresentam nenhuma das opções.

As razões do bloqueio da declaração são iguais da Delegacia de Guarulhos, 4.861 por omissão de rendimentos do titular ou seus dependentes; 2.193 divergências entre o IRRF informado na declaração e o informado em DIRF; 1.815 por despesas médicas e 1.661 por dedução de previdência oficial ou privada, dependentes e pensão alimentícia.