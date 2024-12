O DS trouxe, na semana passada, reportagem com levantamento do número de obras entregues pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) durante duas gestões.

Foram 144 entregas. Ainda estão encaminhadas 30 obras para a próxima gestão do prefeito eleito Pedro Ishi (PL).

A projeção de receitas de R$ 1,34 bilhão para o final do mandato será suficiente para garantir o equilíbrio fiscal diante das despesas que foram destinadas para as melhorias nos serviços públicos e que estão estimadas em R$ 1,34 bilhão.

De acordo com a Prefeitura, a evolução registrada nos valores do orçamento do município nos últimos oito anos. O comparativo com a projeção de receitas para o ano de 2018 representa quase a metade (R$ 709,8 milhões) do que está previsto para 2025. Uma das explicações demonstradas é o aumento de algumas fontes de receitas neste período.

É função dos prefeitos estabelecer prioridades de investimento no município, planejar e executar obras públicas com recursos da arrecadação de impostos e taxas. A finalidade é o bem-estar dos habitantes.

Desta forma, Suzano conseguiu total de R$ 1.345.000.000 que está sendo projetado, são estimados R$ 849.783.181,53 por parte do Tesouro; R$ 261.118.655,17 do governo estadual; e R$ 176.597.065 do governo federal.

O equilíbrio foi proporcionado em meio a uma série de investimentos, que proporcionaram novos equipamentos de grande porte na cidade e mudaram a qualidade de vida da população suzanense no que diz respeito ao Lazer, à Mobilidade Urbana, à Educação, à Saúde e ao Meio Ambiente, com as inaugurações da Arena Suzano, da avenida Governador Mário Covas Júnior, da Marginal do Una, da Escola Municipal Ana Maria Barbosa, da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Jardim Revista e do Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva”, o Parque do Mirante, no Sesc.