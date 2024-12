2024 se vai. 2025 chega!

Como todos os outros anos, 2024 chega ao fim marcado por notícias positivas e negativas. O DS esteve, durante todo o ano, trazendo as principais reportagens, fazendo uma cobertura de interesse público e, de forma, transparente.

Uma retrospectiva não caberia neste editorial, porque foram inúmeras matérias jornalísticas, análises e entrevistas realizadas no ano que se vai.

A expectativa para 2025 é positiva. O jornal segue firme, buscando atender o leitor com notícias que possam contribuir para sua vida, seu bem-estar e a forma de viver nas cidades da região.

Ouvir o leitor, internautas de redes sociais, é sempre importante. O jornal seguirá em busca de sugestões, das críticas e até das queixas feitas por quem acompanha o DS.

É importante essa participação. Garantir a informação, totalmente checada, sempre será uma obrigação deste diário, que completou em setembro 63 anos de vida. Sem dúvida, nenhuma empresa se mantém tanto tempo, ao longo da história, se não contar com um base sólida.

Por isso, o DS seguirá com seu compromisso em 2025: de levar ao leitor a notícia apurada garantindo a informação consistente para o dia a dia.

Há uma grande preocupação do DS de propor conteúdo variado para que o seu leitor consiga atingir diversos pontos de vista. Assim, o jornal também contribui para o aprimoramento da democracia.

Desta forma, o DS tem a missão importante de sempre confirmar a veracidade de toda notícia antes de publicá-la e de praticar jornalismo que ofereça resumo criterioso.

O jornal torce para que 2025 seja um ano promissor, com os novos e reeleitos governantes atendendo as demandas da população.

Que o País possa também garantir atendimento aos brasileiros, com uma economia firme que garante abertura de empregos e oportunidades.

Há avanços em todos os setores, dentro dos municípios, Estado e País. No entanto, ainda é preciso caminhar.