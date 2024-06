Dados apontados pela Prefeitura de Suzano sobre as finanças, sobretudo a arrecadação, mostram um desempenho importante, com as contas no “azul”. A cidade aumentou sua arrecadação e, por tabela, garante mais probabilidade de investimentos.

Nesta semana, o DS trouxe reportagem sobre o tema. A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças apresentou, em audiência pública organizada pela Câmara, a evolução das receitas da Prefeitura de Suzano, que quase dobrou nos últimos sete anos.

Os dados revelaram crescimento de 92% na arrecadação, a partir da comparação do número de 2017, que registrou R$ 696.490.000,00, com o valor contabilizado em 2023, de R$ 1.341.926.000,00. Para 2024, a previsão é de R$ 1.432.376.000,00, conforme previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA).

É importante que os números sejam passados nesta audiência porque dão à população o processo de transparência exigido por lei.

A audiência teve o objetivo de discutir o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2025, que projeta a arrecadação de R$ 1.525.120.000,00 para o próximo ano.

As previsões para os anos seguintes seguem a tendência de crescimento que foi verificada entre 2017 e 2023 e que estão previstas para 2024 e 2025. Para 2026, há uma estimativa de receita de R$ 1.569.663.000,00 e, para 2027, a expectativa é de R$ 1.608.416.000,00.

É importante que Suzano tenha suas contas saneadas, para que a população possa ser beneficiada com melhorias e obras públicas.

A evolução das receitas, conforme análise da pasta de Finanças, é resultado de uma soma de fatores que incluem a arrecadação do Imposto sobre Serviços (ISS), que tem sido positivamente impactada pela expansão no comércio da cidade.

Outros aspectos macroeconômicos também foram abordados durante a atividade para demonstrar a importância de alguns indicadores nas perspectivas econômicas e a influência deles nas receitas municipais.