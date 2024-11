A eleição de Trump nos EUA

Por volta das 6 horas desta quarta-feira, nos Estados Unidos, o candidato republicano Donald Trump foi confirmado como vencedor das eleições presidenciais e vai governar por mais quatro anos.

A vitória desta terça, diferente de 2016, quando se elegeu pela primeira vez, vem acompanhada também da maioria do voto popular.

Lá, vale contextualizar, nem sempre quem é eleito também tem a maioria do voto da população. Isso porque para se eleger, é necessário conquistar o maior número de delegados, ou em termos práticos, pontos.

Fato é que Trump conseguiu uma vitória expressiva e agora seguem as perguntas: como será o reflexo para o mundo?

A economia do Brasil será afetada de que maneira? Provavelmente, o Brasil deve ser impactado com sanções impostas sobre a China, que hoje já é o maior comprador do País.

Mas também, a vitória de Trump terá impactos políticos.

O filho de Bolsonaro, Eduardo, estava na Flórida acompanhando a eleição com os Republicanos.

A vitória lá pode, não há como prever, esquentar a política por aqui.

"A América nos deu um mandato poderoso e sem precedentes", disse Trump nas primeiras horas desta quarta-feira (6) a uma multidão barulhenta de apoiadores no Centro de Convenções do Condado de Palm Beach.

Trump mostrava força na apuração em várias regiões do país, melhorando a performance que teve na eleição de 2020, quando foi derrotado pelo atual presidente Joe Biden, desde áreas rurais até centros urbanos.

Vamos agora analisar e aguardar os próximos passos de Trump, que deve empregar uma política econômica mais fechada, priorizando os interesses americanos, e nem mesmo os europeus.

Que o Brasil consiga lidar com o momento priorizando o que for melhor para nós.