A importância do esporte

O DS traz, na edição deste domingo (24), uma reportagem especial sobre as ações da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

A pasta apresentou na última segunda-feira (18), na Câmara, o balanço de eventos apoiados ao longo deste ano, que mobilizaram 22.850 pessoas entre atletas da cidade, competidores de fora do município, praticantes amadores, estudantes e torcedores.

A relação entre a prática de exercícios físicos e a manutenção da saúde mental tornou-se um consenso entre os profissionais de saúde. Pesquisas mostram que o exercício físico regular pode reduzir o risco de depressão e reduzir a perda cognitiva em pacientes com Alzheimer. Uma das descobertas de pesquisas recentes é que exercícios como caminhar, correr ou andar de bicicleta são essenciais para manter a função nervosa saudável.

Na semana passada, durante audiência de prestação de contas, houve menção à inauguração do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) Professor David Ramos Trinca e às reformas entregues nas quadras localizadas em praças da cidade.

As informações sobre algumas das 35 modalidades esportivas trabalhadas no município, que disponibiliza 7,2 mil vagas somente para natação e hidroginástica, foram compartilhadas pelo titular da pasta, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, conhecido na cidade por se dedicar ao setor esportivo.

As realizações esportivas começaram já nos primeiros dias de janeiro com os jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que atraíram mais de 6 mil pessoas para o Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão. O local sediou rodadas duplas que envolveram os clubes União Suzano Atlético Clube (Usac), Portuguesa (SP), Goiás (GO) e Madureira (RJ), que integraram o grupo 27 da competição, organizada pela Federação Paulista de Futebol.

São muitas ações importantes para garantir o bem-estar da população. Os exercícios ajudam a melhorar a autoestima, a imagem corporal, a cognição e a função social de pacientes em risco de saúde mental.