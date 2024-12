Abertura de empresas em SP

Girar a economia, ampliar as oportunidades de emprego por meio de geração de mais postos de trabalho são desafios para as três esferas de governo.

Uma das saídas é a abertura de empresas. Milhares de empreendedores buscam fortalecimento por meio de um negócio próprio.

Há ações de geração de renda e emprego nas cidades da região. As iniciativas buscam também um trabalho de capacitação e preparo.

Nesta semana, o governo estadual anunciou novas iniciativas para abertura de empresas.

A Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), lançou o Portal Facilita SP, nova etapa do programa de desburocratização e liberdade econômica do Estado de São Paulo. Com a medida, será possível abrir empresas em questão de minutos, tudo de forma digital com transparência, segurança e previsibilidade.

Com a política lançada em setembro de 2023, nas fases de regulamentação das leis e criação de comitê intersecretarial para classificação de risco das atividades econômicas, o Facilita SP visa ampliar a integração municipal e fortalecer a competitividade empresarial paulista.

O Estado de SP, que ocupava uma das últimas posições no ranking de liberdade econômica, alcançou o 1º lugar nacional, saindo de 260 para 911 atividades classificadas como baixo risco, aptas à dispensa de licenças e alvarás para início do negócio. Ao todo, 99% dos municípios paulistas já aderiram, por meio de decreto, à política do programa estadual.

Desburocratizar o processo para novos negócios vai alavancar a atividade empreendedora e atrair mais empresas e investimentos para o Estado. O resultado disso, além de ratificar São Paulo como potência do empreendedorismo no país, vai gerar mais renda, emprego e desenvolvimento regional.

Sem dúvida, uma boa oportunidade. O Portal Facilita SP integra dados e serviços de diversos órgãos e entidades, simplificando e desburocratizando os processos de abertura e regularização de empresas no Estado.