Acesso ao ensino superior

O Provão Paulista, iniciativa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) que garante acesso às universidades e faculdades públicas paulistas, é aplicado para estudantes da 3ª série do Ensino Médio.

A iniciativa é muito importante porque abre oportunidade aos estudantes no sentido de ter acesso a uma graduação.

Com 15.390 vagas em 2024, o Provão Paulista chega ao segundo ano oferecendo oportunidades em universidades e faculdades estaduais para estudantes da rede pública — total de mais de 30 mil vagas abertas pelo “vestibular paulista”.

De acordo com o governo estadual, a iniciativa é inédita, pela primeira vez na história uma gestão paulista cria o acesso direto de alunos da rede pública ao ensino superior. O Governo de SP também registrou aumento expressivo da participação dos estudantes da 3ª série do Ensino Médio no Enem: de 191 mil inscritos em 2023 para 302,3 mil em 2024, o que equivale a 80% dos estudantes que estão concluindo essa etapa de ensino.

Para 2025, estão em disputa pelo Provão Paulista 1.500 vagas para a Universidade de São Paulo (USP), 934 para a Universidade Estadual Paulista (Unesp), 325 para a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 10.000 para as Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) e 2.631 para a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

Estimular a formação no ensino médio é o primeiro passo para aumentar o ingresso no ensino superior. Diminuir a evasão escolar e garantir um ensino público de qualidade permite que os jovens tenham a possibilidade de construir um futuro de mais oportunidades por meio de uma carreira, garantem especialistas.

Orientar o avanço nos estudos é uma medida importante que deve ser adotada pela gestão escolar.

Isso porque os jovens precisam de suporte e esclarecimento sobre carreiras e caminhos para ingressar nas universidades.

No Estado de São Paulo, além da implantação do Provão, que permite aos estudantes trilhar o caminho da universidade por meio da realização das avaliações nas três séries do Ensino Médio — somatórias para a etapa final e classificação para as universidades —, a Educação estabeleceu nestes dois anos uma série de ações para apoiar os estudantes na preparação para o Provão, Enem e vestibulares, como a ampliação das aulas de matemática e língua portuguesa no currículo, implantação de ferramentas de leitura e redação e do aplicativo Prepara SP, criado pelo Me Salva.

Em 2024, o número de exercícios feitos pelos estudantes do Ensino Médio na ferramenta de cursinho pré-vestibular quase dobrou, passando de 8,6 milhões de questões respondidas em 2023 para 16,9 milhões até o início de dezembro de 2024.