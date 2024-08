A rede de proteção às mulheres com serviços e atendimentos vai ser reforçado no Estado.

Por tabela, os municípios vão ser beneficiados com esse trabalho.

Nesta semana, o Governo de São Paulo anunciou que oferece uma série de serviços e programas para garantir segurança, acolhimento e independência financeira às mulheres. São ferramentas para denúncia de violência doméstica, atendimento e acolhimento a vítimas, programas de fomento ao empreendedorismo, linhas de crédito, entre outras iniciativas.

Em março, mês da mulher, o governo paulista iniciou o movimento São Paulo Por Todas, com o objetivo de tornar permanentes a divulgação dos serviços e a visibilidade sobre o tema.

Neste Agosto Lilás, campanha que reforça a conscientização sobre prevenção e combate à violência contra as mulheres, a gestão estadual destaca seus principais serviços voltados às paulistas.

O Aplicativo SP Mulher Segura, por exemplo, é uma das ferramentas de suporte às mulheres oferecida pelo governo paulista, que unifica serviços de atendimento a casos de violência doméstica. Para acessar o app, basta baixar na Play Store ou na AppStore.

Além da possibilidade de registrar boletins de ocorrência de violência doméstica, a plataforma identifica se a vítima possui alguma medida protetiva e, em caso positivo, disponibiliza um botão do pânico para acionamento de socorro.

Por meio de georreferenciamento, o aplicativo também cruza os dados da localização da vítima e do agressor monitorado por tornozeleira eletrônica. Se identificada uma aproximação, o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) é acionado e uma viatura é despachada para o local.

A mulher vítima de violência em São Paulo pode procurar uma das 141 DDMs físicas espalhadas pelo estado. São locais destinados exclusivamente para o atendimento de vítimas da violência de gênero.

Além disso, o Estado também oferece as salas DDMs 24 horas instaladas em delegacias com plantão policial e a DDM Online, que funciona 24 horas por dia e possibilita, por meio do site da Polícia Civil, o registro de ocorrências a partir de qualquer dispositivo conectado à internet, sem sair de casa. As vítimas também podem solicitar medidas protetivas pela ferramenta.