A campanha do Agosto Lilás reforça a conscientização sobre prevenção e combate à violência contra as mulheres e o Governo do Estado de São Paulo destaca seus principais serviços destinados às paulistas.

As informações são do portal do governo. Entre eles, estão os programas voltados à promoção da empregabilidade, qualificação profissional e independência financeira das paulistas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), que já beneficiaram mais de 270 mil mulheres do ano passado para cá.

No período, mais de 215 mil mulheres foram encaminhadas para processos seletivos no mercado de trabalho, por meio dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs), serviço presente em diversas unidades distribuídas pelo estado, que realiza intermediação de mão de obra e presta atendimento a quem busca por uma oportunidade de emprego.

Já o Qualifica SP, programa de capacitação profissional gratuita, já soma quase 50 mil mulheres participantes, desde março de 2023 quando a iniciativa foi lançada.

O Banco do Povo Paulista (BPP), programa que oferece microcrédito para quem quer empreender, tem a linha Empreenda Mulher, que já beneficiou diretamente 6,7 mil mulheres com a liberação de R$ 102 milhões, de janeiro de 2023 a julho de 2024.

Ao propiciar independência financeira para as mulheres, estamos também interrompendo os ciclos de violência, já que muitas delas acabam ficando com seus agressores por falta de ter uma renda própria.

O Qualifica SP está com inscrições abertas para diversos cursos no site www.qualificasp.sp.gov.br. O programa oferece cursos de qualificação e empreendedorismo gratuitos para quem busca inserção no mercado de trabalho. Possui três modalidades: Meu Primeiro Emprego (cursos profissionalizantes para jovens de 16 a 24 anos); Novo Emprego (para pessoas acima de 16 anos que buscam recolocação no mercado de trabalho); e Empreenda (para incentivo ao empreendedorismo em parceria com o Banco do Povo e oferece cursos de qualificação profissional com mentoria personalizada).