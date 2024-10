Alça e acesso

O DS trouxe reportagem na edição desta terça-feira (8) mostrando que o Viaduto Leon Feffer ganhou acessos e alça de saída.

O trânsito melhorou no local com queda de 25% nos congestionamentos.

Após duas semanas da liberação da circulação de veículos no novo acesso, a situação melhorou para os motoristas.

Para reforçar as informações sobre a utilização dos novos acessos, que foram abertos em 23 de setembro para os motoristas, ainda serão instalados nas próximas semanas placas de trânsito ao longo da avenida Jorge Bei Maluf, evitando a sobrecarga de veículos na avenida Vereador João Batista Fitipaldi.

A reportagem mostrou que a implantação da alça de acesso ao viaduto em direção à avenida Governador Mario Covas, a Marginal do Una, e à rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66) beneficiou motoristas que transitam pela avenida Jorge Bei Maluf no sentido bairro-centro, pois quem vem de Mogi das Cruzes pode entrar no elevado sem precisar mais contornar o Terminal Norte, reduzindo o trânsito no local. Por outro lado, as obras relacionadas à reformulação do complexo viário do viaduto Leon Feffer garantiram uma nova pavimentação na alça de saída para a avenida Jorge Bei Maluf.

Essa etapa se somou aos outros serviços executados anteriormente, que incluíram reforço do solo e intervenções necessárias para remoção de parte do muro da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), destinadas a viabilizar um novo traçado àqueles que estão descendo neste ponto.

No total, as mudanças foram realizadas em uma extensão de 2,5 quilômetros, considerando tanto o novo acesso quanto as partes que foram requalificadas. As melhorias nas condições de mobilidade estão ajudando não só motoristas de Suzano como de outros municípios, que estão tendo mais facilidade para chegar e sair do local.

As obras para reestruturação deste complexo viário, sob responsabilidade da empresa Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda., demandaram um investimento total de R$ 5.242.903,91, viabilizados por meio de uma parceria entre a administração municipal, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e a Caixa Econômica Federal.

De acordo com a Prefeitura, também estão em andamento as obras que garantirão a duplicação da avenida Jorge Bei Maluf até o limite com Mogi das Cruzes, que contará com ciclovia e ciclofaixa A empresa Oestevalle já iniciou a fase de troca de solo e terraplanagem neste trecho. Há ainda áreas de passeios, guias e drenagem a serem finalizadas, e previsão de implantação de calçadas onde não havia.

A intervenção vai melhorar a conexão com a avenida Fumio Horii, popularmente conhecida como avenida das Orquídeas, já em Mogi.