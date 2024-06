Alfabetização na idade certa

Alfabetizar plenamente todas as crianças é um desafio constante dos governos nos próximos anos.

Em 2023, levantamento mostrou que mais de 56% das crianças brasileiras não são alfabetizadas na idade certa. Apenas 43% dos estudantes apresentam níveis adequados de alfabetização no final do segundo ano do ensino fundamental, por volta dos sete, oito anos.

Os estados vão tentando fazer sua parte. O Estado de São Paulo, por exemplo, autorizou convênio com 365 cidades paulistas para aprimorar o desenvolvimento da fluência leitora no processo de alfabetização em sala de aula na rede municipal de ensino, com o acesso a uma ferramenta já utilizada nas 1.324 unidades de anos iniciais da rede estadual. A ação vai beneficiar cerca de 1 milhão de alunos e integra uma nova etapa do programa Alfabetiza Juntos SP, que objetiva atingir a alfabetização de crianças aos sete anos de idade até 2026 em todo o estado.

Essa nova dinâmica passa a fazer parte do dia a dia das salas de aula de São Paulo, com mais uma ferramenta transformadora e que será muito importante para conseguirmos atingir a meta de 90% de alfabetização no estado até 2026.

A formalização da iniciativa ocorreu em cerimônia na sede da Secretaria da Educação, na Praça da República, em São Paulo, e reuniu o secretário da Educação, Renato Feder, prefeitos e secretários da educação das cidades parceiras do programa Alfabetiza Juntos SP.

A parceria com as prefeituras permite acesso das unidades de ensino de anos iniciais, professores e alunos à plataforma Elefante Letrado, com um acervo de cerca de 500 livros infantis em língua portuguesa e língua inglesa e outras funcionalidades, como a aplicação de provas online de fluência leitora, para todos os anos do Ensino Fundamental. Na rede estadual, 600 mil estudantes já usam a ferramenta.

Para desenvolver a competência leitora, as crianças têm acesso a cerca de 500 títulos literários no sistema operacional, que podem ser acessados por meio de tablets e computadores das escolas ou até mesmo do celular dos pais e responsáveis. O acervo do programa é um apoio e complemento ao processo de leitura que acontece em todas as salas de aula, e pode ser apresentado de duas formas: para leitura e audição. Além da ferramenta, todas as classes de anos iniciais da rede estadual têm estantes de livros físicos em sala de aula, para que o acesso aos materiais seja amplo e constante.

Até o último fim de semana, 24,4 milhões de livros já foram lidos pelos pequenos leitores da rede estadual na aplicação Elefante Letrado. Os dois títulos mais lidos são “Alfabeto Ilustrado – Letra A”, com mais de 444,9 mil leituras, e “A Galinha do Vizinho”, com 434,2 mil leituras.