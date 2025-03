Apoio à agricultura

O Alto Tietê é o principal “Cinturão Verde” do Estado de São Paulo com uma diversidade importante na agricultura.

Os municípios da região, por meio das propriedades rurais, garantem a produção de produtos para abastecer o Estado.

Nesta semana, Suzano anunciou que realiza conversas com agricultores para reforçar a intenção da Prefeitura de valorizar a produção local ao incentivar o trabalho dos agricultores. Dessa maneira, eles podem ter uma participação cada vez mais efetiva na oferta de alimentos no âmbito municipal, diminuindo assim o custo dos produtos para os consumidores.

É uma iniciativa interessante para que os produtos dos agricultores da cidade também sejam utilizados no município, assim como os meios para que a produção seja, cada vez mais, rentável. Isso vai possibilitar a valorização dos produtos, a geração de emprego e renda às famílias do setor rural.

A conversa com os agricultores também teve objetivo de colaborar com os avanços em relação ao fortalecimento do cooperativismo a partir das parceiras com instituições financeiras, o apoio para a certificação da produção por meio do Selo de Inspeção Municipal (SIM) e as perspectivas para organização de futuras festas voltadas à agricultura, para trazer mais investimentos para o setor.

O diálogo com os produtores repercutiu a reunião que foi realizada na sede da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento de São Paulo, em fevereiro, no centro da capital paulista, quando foi solicitada a inclusão do município em programas estaduais voltados ao setor agrícola, além da destinação de recursos para fortalecer a produção local.

Também no mês passado, Suzano entregou ao Estado um relatório fotográfico detalhado sobre a Casa da Agricultura de Suzano, localizada na rua Abdo Rachid, no centro, evidenciando a necessidade de reformas e modernizações. O documento trouxe um panorama das estruturas atuais, destacando pontos que precisam de reparos e adequações para aprimorar o atendimento aos produtores rurais.