Os municípios do Alto Tietê estão atentos às recomendações do Estado sobre a febre amarela.

O Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo (CVE-SP) confirmou o registro de três novos casos de febre amarela no estado nesta quarta-feira (22), totalizando seis casos este ano. Foram dois novos casos na região do Vale do Paraíba, na cidade de Lagoinha, sendo dois homens, de 56 e 53 anos, que evoluíram para óbito. O terceiro caso foi registrado na região de Sorocaba, na cidade de Araçariguama, de um homem de 43 anos, que evoluiu para cura.

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) reforça que a vacinação é a medida mais importante e eficaz para prevenir a febre amarela e evitar casos graves da doença. Desde 2019, a imunização é recomendada para toda a população do estado. Para quem pretende viajar para áreas com risco de transmissão, a orientação é receber a vacina com pelo menos 10 dias de antecedência, garantindo a proteção antes da exposição.

Para sensibilizar toda a rede de saúde no estado, a Secretaria promove nesta sexta-feira (24) o seminário online “Febre Amarela e o Desafio do Diagnóstico Diferencial com Dengue”, para profissionais da saúde de todo o Estado. A iniciativa integra as ações de vigilância e capacitação contínua desenvolvidas pela Pasta, com o objetivo de fortalecer a resposta da rede diante de doenças com sintomas semelhantes, como febre amarela e dengue, especialmente em períodos de maior circulação de vírus.

Especialistas afirmam que é importante combater a febre amarela porque a doença é uma infecção viral grave, com alta taxa de letalidade (20% a 50% dos casos graves), sem tratamento específico, tornando a vacinação a principal forma de prevenção. A prevenção evita surtos, protege contra complicações como insuficiência hepática e sangramentos, e assegura a saúde pública em áreas de risco.

A vacinação é a principal forma de prevenção e controle da febre amarela e está disponível gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde.

Segundo o Estado, é fundamental que a população verifique a situação vacinal, especialmente antes de viagens para áreas de risco, garantindo a proteção adequada.

A SES-SP segue monitorando continuamente o cenário epidemiológico e mantém ativas as ações de vigilância e prevenção em todo o estado. A orientação é que casos suspeitos sejam comunicados imediatamente aos serviços de saúde, contribuindo para a resposta rápida e a redução do risco de transmissão.

A vacina contra a febre amarela é gratuita e segue recomendada na rotina para crianças aos 9 meses, com segunda dose aos 4 anos, e em dose única para pessoas a partir de 5 anos não vacinadas ou sem comprovante de vacinação.