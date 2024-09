As áreas de escape, também conhecidas como caixas de brita, são espaços de contenção instalados em rodovias e estradas para ajudar a frear veículos que estão desgovernados ou com problemas nos freios.

São importantes para garantir segurança aos motoristas e pedestres.

Na edição desta sexta-feira (20), o DS trouxe reportagem mostrando que os motoristas de caminhões e carretas que trafegam no litoral paulista pela rodovia SP-98 (Mogi-Bertioga) contarão com uma série de medidas de segurança viária com o projeto Lote Litoral. As obras previstas na PPP do Consórcio Novo Litoral com o Governo de São Paulo irão garantir mais segurança com implantação de acostamentos e rampas de escape na descida da serra.

São iniciativas, sem dúvida, importantes para garantir que as rodovias sejam mais seguras.

No total, três dispositivos serão instalados nos quilômetros 78,1, 84,4 e 88,5 da Mogi-Bertioga. As rampas de escape são prolongamentos da estrada compostos por areia, cascalho e pedregulhos que ajudam a reduzir a velocidade de veículos pesados em descidas acentuadas nos casos de falha mecânica e/ou dificuldade de frenagem, permitindo uma parada controlada sem riscos de colisão na descida da serra.

Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), entre 2022 e 2024, as rampas de acesso foram acionadas 71 vezes nas rodovias paulistas, em situações de emergência, sendo 54% das ocorrências envolvendo caminhões e/ou carretas.

A importância dessa iniciativa pode ser contabilizada a partir das áreas de contenção que são instaladas em rodovias com trechos em declive, com objetivo de proporcionar uma área para que os veículos pesados com problemas de frenagem possam realizar a parada emergencial, reduzindo drasticamente a velocidade do veículo para mitigar o risco de acidentes.

É uma solução funcional para aumentar a proteção nas rodovias. Além da Mogi-Bertioga, no Lote Litoral, o edital de concessão de rodovias da Rota Sorocabana também prevê a instalação de duas rampas de escape na Serra de Tapiraí, entre os quilômetros 153 e 211, da rodovia SP-079.