Entender a importância da assistência social começa por compreender o que ela realmente significa. A assistência social é uma área de atuação que visa à proteção e ao desenvolvimento de indivíduos, famílias e comunidades em situações de vulnerabilidade e risco social. Ela oferece suporte material e emocional, assegurando que todas as pessoas tenham suas necessidades básicas atendidas e sejam tratadas com dignidade e respeito.

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social apresentou, na Câmara, balanço de atividades da pasta nos oito primeiros meses do ano, registrando 90.915 atendimentos, concessões e serviços nesse período.

Entre janeiro e agosto, a pasta contabilizou 60.376 atendimentos do Cadastro Único (CadÚnico); 22.108 serviços prestados pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) destes 4.248 relativos a benefícios eventuais; e 3.460 atendimentos e serviços ofertados pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). Ainda houve a oferta de 1.420 vagas para públicos específicos em instituições da cidade, por meio do estabelecimento de 29 termos de parceria.

A importância da assistência social se dá também para as comunidades vulneráveis e marginalizadas.

É mais do que um apoio, é um recurso de sobrevivência e um trampolim para a ascensão social. Por meio de programas de assistência direcionados, ela oferece suporte a indivíduos e famílias que vivem em situação de pobreza, exclusão ou marginalização.

Isso vai desde garantir que as necessidades básicas, como alimentação, moradia e saúde, sejam atendidas, até fornecer acesso à educação, capacitação profissional e oportunidades de emprego. Ela atua como um escudo, protegendo essas comunidades contra os efeitos devastadores da pobreza e da exclusão social.

Nesta semana, as informações de Suzano foram compartilhadas pelo secretário Geraldo Garippo.

Na oportunidade, foi destacado o trabalho desenvolvido nos equipamentos da Assistência, com maior volume sendo verificado nos Cras, onde também são realizados os serviços do CadÚnico.

Com relação ao total de ações proporcionadas pelos Cras, foram assinalados 789 acompanhamentos por mês, em média; com 15.604 atendimentos particularizados; 772 encaminhamentos para atualização do CadÚnico; 1.186 encaminhamentos para acesso ao BPC; 310 visitas domiciliares; e 3.447 atendimentos para pessoas em grupos não continuados. As equipes desses polos também garantiram os benefícios eventuais para suporte às famílias por ocasião de natalidade (373) e funeral (183), além das necessidades de alimentação (3.692).

Os números são positivos, sobretudo, por conta do atendimento aos mais necessitados e carentes.