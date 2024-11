Suzano deve participar do programa “Bairro Paulista”, realizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

A iniciativa visa garantir mais qualidade de vida à população por meio de projetos de requalificação urbana e deve ser adotado a partir do ano que vem para compor a futura região da Vila Nova Monte Cristo. A ideia do programa é sugerir estratégias para a criação de opções de áreas de lazer para as famílias de maneira planejada e em consonância com a sustentabilidade.

Cada município recebeu um caderno com tipologias e ferramentas que deverão ajudar no planejamento urbano e gestão, bem como soluções de engenharia que auxiliem as cidades a criarem projetos e espaços preparados para as mudanças climáticas severas pelas quais o mundo está passando.

O material vai ajudar as cidades a se prepararem e a atenderem aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) para melhoria do ambiente, de maneira que as pessoas se sintam mais confortáveis, melhores e mais seguras.

O DS trouxe, nesta semana, reportagem sobre o programa que traz oito eixos de tipologias com soluções que favorecem a preservação da natureza: manejo de águas pluviais, manejo de sistemas hídricos, áreas verdes multifuncionais, pavimentação de vias, mobilidade, equipamentos, eficiência energética e sinalização. O Estado afirma que produzirá os projetos e fará a transferência de recursos para obras. O Bairro Paulista, contará, ainda, com a participação popular e das equipes municipais, promovendo a integração social e trazendo aos cidadãos infraestrutura sustentável, com soluções simples e de rápida implementação. As intervenções serão realizadas em oito eixos: manejo de águas pluviais e de sistemas hídricos, pavimentação, mobilidade, áreas verdes multifuncionais, equipamentos, iluminação e sinalização.