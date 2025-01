Cartilha da coleta seletiva

A coleta seletiva é de extrema importância para o desenvolvimento sustentável e tornou-se uma ação importante na vida moderna devido ao aumento do consumo e consequentemente do lixo produzido, afirmam especialistas.

O lixo mundial deve ter um aumento de 1,3 bilhão de toneladas para 2,2 bilhões de toneladas até o ano de 2025, segundo as estimativas do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma).

A coleta seletiva evita a disseminação de doenças e contribui para que os resíduos se encaminhem para os seus devidos lugares.

Em Suzano, há um trabalho importante, divulgado nesta semana em reportagem do DS.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente divulgou uma cartilha do “Programa Prefeitura Coleta” para todos os servidores municipais. O material possui diversas informações educativas e tem como objetivo reforçar os cuidados com a coleta seletiva nos prédios públicos da cidade, orientando sobre como realizar o descarte de resíduos para que eles sejam destinados da forma correta e entregues à Cooperativa de Catadores Univence, parceira da prefeitura.

A coleta seletiva, prática que consiste na separação dos resíduos sólidos por tipo de material, deixou de ser apenas uma tendência e se tornou uma necessidade para as empresas modernas.

Essa iniciativa, além de contribuir significativamente para a preservação do meio ambiente, traz uma série de benefícios que impactam diretamente a saúde financeira e a reputação das organizações.

Em Suzano, a cartilha conta com um guia para a realização da coleta seletiva com informações sobre as lixeiras para o descarte dos materiais recicláveis, dicas à equipe de limpeza que recolhe esses resíduos, detalhes sobre a atividade realizada por parte da cooperativa responsável pelos catadores, além de uma arte com o “ciclo do lixo”, que mostra as etapas do material desde o descarte até o seu retorno de forma reciclada.