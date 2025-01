Garantir a habitação popular aos moradores do Alto Tietê é um desafio. Projetos importantes no Estado podem garantir o sonho da casa própria.

Iniciativas tornam realidade o sonho nos últimos dois anos para mais de 8,9 mil famílias da cidade de São Paulo, que no sábado (25) completou 471 anos.

De acordo com o governador, a conquista do novo lar contou com o apoio do Governo Estadual, que nos últimos dois anos colocou a agenda habitacional como prioridade e fortaleceu os programas de moradia com a criação, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH), do novo Casa Paulista.

De acordo com o Estado, a iniciativa contempla algumas modalidades de atendimento habitacional, como a Carta de Crédito Imobiliário (CCI), por meio da qual a SDUH oferece subsídios de R$ 10 mil a 16 mil para que famílias com renda de até três salários mínimos comprem seu imóvel diretamente com a construtora.

Na capital, esta modalidade foi responsável por viabilizar 4,7 mil moradias, com um valor de investimento estadual de R$ 75,7 milhões desde o início de 2023. Além disso, ainda há 12,1 mil em produção, a um valor de R$ 193,8 milhões.

De acordo com o Estado, o novo Casa Paulista veio para diversificar e tornar o atendimento habitacional mais robusto, com modalidades que se enquadrem nas diferentes realidades nas famílias paulistas.

Os programas habitacionais dos governos representam uma solução vital para muitas famílias que buscam sua casa própria. Essas iniciativas oferecem oportunidades únicas para a aquisição de imóveis, contribuindo significativamente para a redução do déficit habitacional no país.

Com regras e benefícios específicos, cada programa busca atender diferentes faixas de renda, tornando a casa própria mais acessível.

Os programas habitacionais do governo representam uma política pública essencial para promover o direito à moradia. Eles são projetados para atender famílias de diferentes faixas de renda, oferecendo condições mais acessíveis para a aquisição de um imóvel.

O verdadeiro papel, enquanto poder público, é encontrar formas inovadores de resolver questões sociais. E, hoje, ver o Casa Paulista em pleno funcionamento, beneficiando milhares de pessoas.

Com esse modo de operar, o CCI acelera a provisão de moradias no estado, uma vez que pulveriza os investimentos e faz com que alcance mais famílias. Ou seja, ao invés de empregar um valor maior em uma construção direta, o Estado se une ao mercado, induzindo investimentos privados, o que auxilia famílias que antes, sem o benefício, não tinham acesso a crédito para um financiamento imobiliário.