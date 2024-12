Cirurgias eletivas em SP

O desafio de encaminhar pacientes da região para atendimentos de cirurgias é reconhecido por parte dos municípios.

A marcação, geralmente, é demorada e a conversa sobre a regionalização dos atendimentos sempre ocorre.

Nesta semana, o Governo de São Paulo afirmou que vem trabalhando e conseguiu reduzir filas e promoveu mais de 2,2 milhões de cirurgias eletivas em quase dois anos de gestão.

Segundo o Estado, somente em 2024, foram 1,2 milhão de procedimentos realizados, média de 3,2 mil cirurgias diárias, recorde histórico do estado. Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES), o tempo de espera nas filas do Sistema Único de Saúde (SUS) paulista foi reduzido em até 82,6%.

As quedas mais expressivas foram nas especialidades de cirurgia de mama, com redução de 73,5%; de cirurgia reparadora (82,6%); de cirurgia do aparelho circulatório (69,7%); cirurgia de glândulas endócrinas (72%); cirurgia orofacial (75%); cirurgia do aparelho geniturinário (58%); e cirurgia do aparelho digestivo (43%).

É importante que seja garantido o acesso à saúde para a população, investimos em programas como a Tabela SUS Paulista, pagando até cinco vezes mais em alguns procedimentos, principalmente cirúrgicos, além de reabrir e inaugurar leitos.

De acordo com o Estado, anunciado há um ano pelo governador Tarcísio de Freitas, a Tabela SUS Paulista já pagou um valor histórico de R$ 3,4 bilhões para as instituições filantrópicas em apenas nove meses.

A iniciativa inédita, implementada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), remunera até cinco vezes mais as instituições filantrópicas com recursos 100% do Tesouro Estadual repassados para os procedimentos realizados via Sistema Único de Saúde (SUS). O modelo de remuneração beneficia 786 instituições filantrópicas e foi elaborado para aumentar o atendimento na rede pública de saúde, reduzir filas e expandir a oferta de serviços, além de diminuir a necessidade de grandes deslocamentos para cidades maiores.

Em 2024, a administração estadual trabalhou para trilhar um caminho que garante mais investimentos para gerar oportunidades, fomentar a prosperidade e garantir mais dignidade para as pessoas. O Governo de SP vem se tornando mais eficiente ao seguir as diretrizes do plano SP na Direção Certa, focado em medidas de equilíbrio fiscal e modernização do estado.

São Paulo atingiu maior marca dos últimos 25 anos em leilões, com recorde de R$ 340 bilhões em investimentos para escola, estradas, trilhos e saneamento desde o início da gestão. Destaque para a histórica desestatização da Sabesp, que antecipa em 4 anos a universalização de água e esgoto em benefício de milhões de paulista e para o TIC Campinas, que após 20 anos de espera está se tornando realidade.