O atendimento público de saúde, por meio do Sistema Único (SUS), é um dever do Poder Público previsto na Constituição Federal.

Na semana passada, Suzano decidiu ampliar o atendimento por meio de parceria com clínicas particulares.

O DS trouxe reportagem mostrando que a Prefeitura reuniu representantes de clínicas particulares que atuam no Alto Tietê para detalhar como será o funcionamento do “Avança Saúde”, proposta que garante o atendimento, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), nos estabelecimentos privados devidamente cadastrados a partir de chamamento público. O credenciamento das unidades já pode ser efetuado, ao passo que o prazo final para formalizar o interesse termina em 28 de junho.

O objetivo é aprimorar e agilizar o atendimento aos suzanenses.

De acordo com a Prefeitura, a proposta direciona parte dos usuários do SUS que procuram as unidades municipais às clínicas privadas para determinados atendimentos como especialidades médicas, exames específicos e cirurgias, por exemplo. No entanto, para que esse acolhimento possa ser realizado, o pedido de encaminhamento das unidades particulares deve ser oriundo da rede municipal, por parte do setor de Regulação da Secretaria de Saúde de Suzano, e o paciente que for indicado pelo “Avança Saúde” terá de levar o pedido e um voucher com os dados pessoais. A partir daí, a consulta, exame ou procedimento cirúrgico poderá ser efetuado, dando início ou continuidade ao tratamento. No caso das consultas, o retorno em até 30 dias também é garantido.

Outras cidades do Estado também buscaram garantir e agilizar atendimentos.

Na Capital, em 2017, por exemplo, foi lançado o programa “Corujão da Saúde”.

A ação tinha como meta zerar a fila de exames em um prazo de 90 dias.

Oito hospitais particulares se credenciaram para atender a população, entre eles o Hospital do Coração (HCor), Sírio-Libanês e o Oswaldo Cruz.

Em Suzano, pelo lado das unidades particulares, após o atendimento ou procedimento realizado, será necessário juntar o voucher e o faturamento e entregar à Secretaria Municipal de Saúde para que o pagamento seja programado.