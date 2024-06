Combate ao racismo

O jogador de futebol Vinícius Júnior, atualmente no Real Madrid, eleito o melhor jogador da Champions League 2023/2024, vem sofrendo com ataques racistas desde o ano passado.

O caso mais marcante foi diante do Valencia, pela La Liga, campeonato nacional da Espanha.

Filmagens do momento, em que torcedores imitaram um macaco para o jogador, rodou o mundo. Ele não se calou e ao marcar o gol, fez o gesto do punho fechado e para o alto, que ficou imortalizado com os “Panteras Negras”, atletas americanos durante as Olimpíadas.

A atitude gerou mais revolta dos torcedores, e apesar da revoltante e nojenta cena, quase ninguém apoiou o brasileiro.

A briga ali começou a ser travada, com jogadores do Valencia insinuando que ele deveria “esquecer isso”.

Mas, a Justiça espanhola decidiu, nesta segunda-feira, após mais de um ano dos primeiros ataques, condenar três torcedores.

Conforme reportagem da Agência Brasil, os torcedores foram condenados à prisão por insultos racistas proferidos contra o jogador.

Em nota, a La Liga destacou que os réus foram considerados culpados por crime contra a integridade moral com agravante de discriminação por motivos racistas.

Os três torcedores foram condenados a oito meses de prisão e pagamento dos custos do processo. Eles também ficarão banidos por dois anos de estádios que receberem jogos organizados pela La Liga ou pela Real Federação Espanhola de Futebol.

“Esta é a primeira condenação desse tipo proferida na Espanha, após processo levado aos tribunais pela La Liga, com o apoio da Real Federação Espanhola de Futebol, do Real Madrid e, nas últimas semanas, da própria vítima, Vinicius Jr”, ressaltou o comunicado.

Ainda segundo a La Liga, durante a audiência, os réus leram uma carta em que pedem desculpas a Vinicius Jr e ao Real Madrid.

Atitudes racistas como essas proferidas contra Vinícius Júnior é apenas uma entre as milhares que acontecem diariamente e não apenas no futebol.

É importante que a decisão contra os torcedores do Valencia seja levada como exemplo para punir outros casos como esse.