O DS trouxe, na edição desta quarta-feira (16), reportagem mostrando que as ações de combate à violência contra a mulher desenvolvidas, em Suzano, foram apresentadas a uma comitiva alemã que esteve na cidade.

As ferramentas de enfrentamento à violência de gênero se tornaram pauta para uma reunião realizada na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), que contou com a participação da ministra de Estado, da Família, Idosos, Mulher e Juventude da Alemanha, Lisa Paus; da cônsul geral do Consulado Alemão em São Paulo, Martina Hackelberg; e do Adido Social da Embaixada Alemã em Brasília, Manfred Brinkmann.

A cidade de Suzano mantém uma rede de proteção à mulher, muito importante para garantir a segurança.

Aos visitantes da Alemanha, foi detalhada a rede de suporte às mulheres que buscam apoio e manifestam o interesse de denunciar agressões. Entre as possibilidades citadas incluem-se a própria DDM de Suzano (rua Presidente Nereu Ramos, 302 - Jardim Santa Helena), onde está instalada a Sala Rosa; o Centro de Referência e Apoio à Vítima (Cravi) de Suzano, nas salas 14 e 15 do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, localizado na rua Baruel, 501; a Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos (rua Kazuo Kajiwara, 91 - Parque Santa Rosa); e a Patrulha Maria da Penha, que atende pelos números (11) 4746-3297, (11) 4745-2150 ou pelo 153.

Com relação ao trabalho do RAPS-VDS, houve menção ao acompanhamento das vítimas de violência doméstica e sexual que são notificadas pelas unidades de saúde.

O trabalho visa a compilação de dados com o objetivo de discussão de casos e geração de relatórios.