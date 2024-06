Congresso como ringue de luta

O Congresso federal, casa dos deputados federais e senadores, tem se tornado um ringue de luta, lamentavelmente.

Cenas recorrentes, ou mesmo outras que não ficam famosas nas redes, de agressão e troca de xingamentos são frequentes por lá.

A mais recente cena envolveu os deputados André Janones e Nikolas Ferreira. Ambos são de partidos opostos, e durante o Conselho de Ética da Câmara, em que foi votado a cassação do mandato de Janones, os dois parlamentares quase trocaram socos nos corredores.

Isso tudo é ainda mais revoltante em vista de que não apenas eles, mas todos são “bancados” por dinheiro público, pago por meio de impostos.

Pensando em evitar e mesmo acabar com situações vexaminosas, um projeto de resolução que dá poder para Mesa Diretora da Câmara suspender, por até seis meses, o mandato de deputado federal acusado de quebra de decoro parlamentar deve ir à votação do plenário.

A urgência do projeto 32/24 foi aprovada na terça, por 302 votos contra 142, com a promessa de votar o mérito do texto.

A medida sofreu resistência de parte dos parlamentares que entendem que ela concede um poder excessivo à Mesa Diretora. Por outro lado, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), defende que a medida é necessária para conter os ânimos na Casa, após sucessivos casos de agressões verbais e quase físicas.

O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) reclamou que a medida permite que a Mesa persiga adversários políticos e proteja aliados.

Encaminharam contra o texto os partidos PSOL, Rede e Novo, além da oposição. O PL - maior partido da casa - liberou a bancada, que votou em peso contra o projeto. Dos 91 deputados do PL, 68 votaram contra e 16 favoráveis à urgência.

A medida, apesar de possibilitar perseguição política, é uma medida que pode resolver problemas como esses citados.

As brigas, em meio a discussões políticas que só acontecem porque ambos querem “ganhar” e ninguém estuda ceder para o bem de toda a sociedade brasileira, levará a mais momentos constrangedores para a política brasileira.