Creches do Estado

A abertura de vagas de creches é um desafio para os prefeitos das cidades da região. A ajuda do Estado sempre é importante.

De acordo com o governo estadual, entre janeiro de 2023 e setembro deste ano, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) já inaugurou 53 unidades do Programa Creche Escola, beneficiando 6.800 crianças com vagas na educação infantil, um investimento total de R$ 120,9 milhões. Há, ainda, 61 creches com obras em andamento e outras sete com inaugurações previstas para os próximos meses.

De acordo como Estado, no último mês foram mais três creches inauguradas.

Já são 53 creches entregues, mais de 6.800 novas vagas em creches em todo o Estado de São Paulo.

Além das unidades do Programa Creche Escola, o Governo de São Paulo tem investido em novas construções e reformas de edifícios escolares de sua rede. Desde o início da gestão, o governo entregou 1.959 obras em escolas e creches públicas em 21 meses de gestão, um aporte de R$ 1,3 bilhão.

Cerca de 996 mil alunos de 422 cidades paulistas já foram beneficiados pelas obras concluídas, que incluem reformas completas de escolas estaduais, melhorias em quadras, cozinhas, refeitórios e salas de aula, revitalização de fachadas, intervenções em telhados e adequações para acessibilidade, laboratórios profissionalizantes e climatização.

Na Educação, as obras são contratadas e executadas de duas formas: ou via Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) ou realizadas por meio de acordos com prefeituras municipais.

Para o governo, é um resultado bem expressivo em termos de volume de entregas, o que representou mais de 80 milhões de investimentos só no mês de setembro.

Quando se analisa o período de janeiro de 2023 até setembro de 2024, já são mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais investidos em mais de 1.950 entregas em todo o estado de São Paulo e mais de 400 municípios.

“Essas intervenções são muito importantes para garantir uma infraestrutura de qualidade para todas as nossas escolas”.