Um levantamento divulgado pela Governo do Estado de São Paulo, nesta semana, aponta que somente em 2024, foram entregues 69 novas salas da Delegacia de Defesa da Mulher On-line.

Ao todo, o Estado já conta com 151 espaços que são complementares ao atendimento das unidades da DDM.

As salas DDM On-line foram criadas para atender vítimas de violência doméstica à distância, prestando apoio e garantindo mais acolhimento a essas mulheres.

Os espaços são montados dentro das Delegacia de Polícia. Ao se deslocar para a unidade e informar que é vítima de violência doméstica ou familiar, é oferecido à mulher o atendimento pela sala DDM.

É importante que as salas sejam criadas para ampliar o atendimento. Mas ainda é importante que algumas unidades da DDM sejam abertas 24 horas. Essa, aliás, é uma reivindicação de algumas cidades.

O serviço é realizado por videoconferência por um policial especializado em acolhimento para registro da denúncia.

As salas DDMs online são mais uma ferramenta que a mulher tem a sua disposição para poder quebrar o ciclo de violência. Muitas vezes as mulheres não querem apresentar suas questões em uma delegacia convencional e esses espaços servem como uma oportunidade de acolhimento por policiais especializados no assunto e também do tratamento pela forma jurídica correta, aponta o governo estadual.

Além das salas DDMs, a vítima pode optar por registrar o boletim de ocorrência sem sair de casa. O processo pode ser feito por meio do site da delegacia eletrônica da Polícia Civil ou pelo aplicativo SP Mulher Segura.

Em Suzano, há uma ampla rede de proteção às mulheres vítimas de violência, como a Patrulha Maria da Penha, Departamento da Mulher da Prefeitura, Sala Rosa, entre outros serviços disponíveis para quem precisa.

No caso do Estado, nas plataformas, é solicitado o preenchimento de um boletim de ocorrência onde a vítima cadastra suas informações pessoais, do agressor e o histórico da ocorrência, podendo anexar imagens. Também é possível solicitar a medida protetiva de urgência.