Dengue: 2 milhões de doses

Das 4.792.411 doses da vacina contra a dengue distribuídas no Brasil, 2.085.613 foram registradas no sistema e, portanto, aplicadas efetivamente em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, público-alvo definido para a campanha. Os números foram apresentados pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira (29), durante reunião da Comissão Intergestores Tripartite, em Brasília.

As cidades do Alto Tietê também tentam acelerar a vacinação pelas cidades.

De acordo com o governo, há um quantitativo de aproximadamente cinco milhões de doses da vacina que foram distribuídas nesse período.

Há um delay em relação ao registro das doses aplicadas. Na realidade, esse quantitativo é bem maior do que 2,1 milhões aproximadamente.

Ao todo, 1.921 municípios foram selecionados pelo ministério para receber doses da vacina Qdenga, produzida pela farmacêutica japonesa Takeda. A seleção precisou ser feita em razão da quantidade limitada de imunizantes a serem fornecidos pelo laboratório fabricante. As cidades contempladas em 2024, segundo a pasta, compõem regiões de saúde classificadas como endêmicas para a doença.

Apesar de a bula da Qdenga indicar a dose para pessoas com idade entre 4 e 60 anos, o ministério definiu que, no Sistema Único de Saúde (SUS), o público-alvo, num primeiro momento, incluiria apenas crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, grupo que concentra maior número de hospitalizações por dengue, atrás apenas dos idosos. A decisão foi motivada pelo baixo estoque de doses disponibilizadas.

Quem pega dengue uma vez pode ser reinfectado depois por outro subtipo do vírus. Quando isso acontece, a pessoa tem risco maior de desenvolver uma doença grave. Por isso, a vacina deve proteger contra os quatro tipos da dengue, que é o caso do imunizante do Butantan.

Outra vantagem é que a vacina pode ser administrada em dose única – um diferencial entre todos os imunizantes atualmente disponíveis.