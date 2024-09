Diretrizes sobre a qualidade do ar

A preocupação com a qualidade do ar cresceu nas cidades do Alto Tietê por conta do tempo seco, falta de chuva e o clima quente.

Nesta semana, diante do cenário, ocorrências de incêndios e piora na qualidade do ar, o Governo de São Paulo divulgou novas orientações em saúde e diretrizes para todo o Estado.

Elas devem ser seguidas pelas cidades do Alto Tietê que buscam também garantir melhorias para a população das cidades.

A principal recomendação em saúde é que as pessoas evitem atividades físicas ao ar livre e aumentem a ingestão de água. Entre as medidas anunciadas, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) suspendeu temporariamente as autorizações de queima no estado para a despalha de cana, queima fitossanitária ou para manejo. As duas únicas exceções são para a implantação de aceiros que evitem a propagação do fogo; e para casos de finalidade fitossanitária solicitados diretamente pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Segundo o Mapa de Risco de Incêndio do Estado, há nível de emergência para queimadas em quase todo o território paulista até o próximo sábado (14). O gabinete de crise montado pela gestão estadual no Centro de Gerenciamento de Emergências na Defesa Civil (CGE) segue mobilizado no monitoramento e coordenação das ações de prevenção e combate aos incêndios.

Segundo o governo estadual, diante desse cenário, as secretarias de Estado da Saúde (SES), Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), a Cetesb e a Defesa Civil apontaram que a piora na qualidade do ar ocasionada pelas queimadas é agravada pela atuação de uma massa de ar quente, seco e estável, aliada à ausência de chuvas, o que dificulta a dispersão dos poluentes.

As pastas seguem monitorando e atuando no combate aos focos de incêndio, medindo a qualidade do ar e avaliando os eventuais riscos à saúde. Todas as recomendações serão compartilhadas com os municípios paulistas.

A Cetesb conta com uma rede de monitoramento de qualidade do ar composta por 85 estações, sendo 63 automáticas e 22 manuais, distribuídas no território paulista. O monitoramento segue os métodos de medição adotados internacionalmente.