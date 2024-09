O DS vem acompanhando a discussão sobre a volta do horário brasileiro de verão.

Essa é uma possibilidade real, “para melhor aproveitamento da luz natural em relação à artificial e a consequente redução de consumo de energia elétrica no País”.

A expectativa é diminuir o despacho de térmicas nos horários de ponta, mas é uma das medidas, porque ela impacta muito a vida das pessoas.

Devido às implicações do horário de verão no cotidiano dos brasileiros, o chefe da pasta entende que a decisão de adiantar os relógios em uma hora, em parte do território brasileiro não pode ser tomada precipitadamente.

Na segunda-feira foi determinado ao Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) e a Secretaria Nacional de Energia Elétrica (MME) que se reúnam com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) para apresentar um plano de contingência para o verão de 2024/2025 e o planejamento energético do próximo ano.

O governo considera que a economia gerada pelo horário de verão é importante para reduzir o despacho de usinas térmicas nos horários de pico de consumo, entre 18 horas e 21 horas, geralmente.

Por isso, no plano de contingência solicitado ao Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, serão conseguidas informações sobre quais térmicas são da Petrobras, do setor privado e quais são as principais fontes das usinas que geram energia elétrica a partir, por exemplo, da queima de óleo diesel, combustível fóssil derivado do petróleo. O objetivo é manter o equilíbrio do setor elétrico brasileiro com segurança energética.

É necessária a geração de energia no País, porque a temperatura mundial tem subido e apresentou dados sobre o crescimento do consumo de energia.

Em qualquer decisão que seja tomada, os municípios da região terão de se adaptar aos novos horários, das aberturas do comércio.