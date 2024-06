A doação de sangue é um ato altruísta e de solidariedade, que ajuda a salvar muitas vidas. É um gesto de amor ao próximo que pode gerar muitos sorrisos.

É importante destacar que não há um substituto para o sangue e sua disponibilidade é essencial em diversas situações.

Nesta semana, o governo estadual divulgou que no Junho Vermelho, mês destinado a fortalecer a importância da doação voluntária de sangue, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), promove a campanha “Para Sempre, Doador. De Geração em Geração”, desenvolvida pelo grupo Fundação Pró-Sangue e pelo grupo Hemocentros Unidos. O intuito da ação é aumentar o número de doações no estado, incentivando mais pessoas a se tornarem doadoras e salvar as vidas daqueles que necessitam de uma transfusão.

A doação de sangue é um ato nobre e solidário que desempenha um papel vital na saúde e na sobrevivência de inúmeras pessoas. Por meio da doação, os bancos de sangue podem fornecer transfusões sanguíneas a pacientes que enfrentam condições médicas graves ou submetidos a cirurgias complexas.

Segundo especialistas, é um procedimento simples e seguro, no qual uma pessoa voluntária doa uma pequena quantidade de sangue. Antes de ser disponibilizado para uso médico, o sangue doado é cuidadosamente testado para garantir que esteja livre de doenças transmissíveis.

O Junho Vermelho é uma campanha de conscientização sobre a doação voluntária de sangue, que tem uma dimensão nacional.

Hemocentros abraçaram essa causa e o resultado foi a ação dos Hemocentros Unidos deste ano, com o mote “Para Sempre Doador, de Geração em Geração”, mês em que é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue, em 14 de junho.

Na Pró-Sangue, os estoques de alguns tipos sanguíneos estão em níveis baixos, como no caso do O+, O- e B-, e o tipo A+, que está em alerta. Quando o estoque de um tipo sanguíneo atinge o nível crítico, significa que a quantidade disponível é suficiente para atender à demanda de até dois dias, dependendo do volume solicitado. O banco de sangue é atualizado diariamente, mas os tipos O-, O+ e B- são os que, historicamente, necessitam de mais doações, já que a rotatividade é muito grande, de acordo com a fundação.

Mensalmente, a fundação coleta e processa aproximadamente 10 mil bolsas de sangue, destinadas ao atendimento de mais de 80 instituições públicas de saúde da rede estadual, entre o Hospital das Clínicas, o Instituto do Coração (InCor), o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp) e o Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia.