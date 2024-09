Enfrentamento aos incêndios

Os incêndios e o clima seco preocupam as cidades do Alto Tietê. No interior do Estado, a situação é mais crítica e o governo vem buscando medidas para tentar amenizar a situação.

Nesta semana, o Governo de São Paulo anunciou que vai ampliar o enfrentamento às queimadas em parceria com a iniciativa privada.

De acordo com o portal do Estado, entidades de setores produtores de açúcar, energia elétrica, gás, água e concessionárias de rodovias disponibilizaram suas estruturas de monitoramento e combate ao fogo ao estado em reunião que contou com a participação do governador Tarcísio de Freitas e secretários nesta terça-feira (3) no Palácio dos Bandeirantes.

A cooperação será intensificada nos próximos dias com a integração das empresas no Plano de Contingência montado na operação SP Sem Fogo, e possa ser o início de um plano maior de cooperação de resiliência climática.

A cooperação ocorre em momento de agravamento das condições climatológicas favoráveis aos incêndios. O número de focos de calor cresceu 386% entre janeiro e agosto deste ano na comparação com 2023. Além disso, cerca de 8.049 propriedades rurais foram afetadas pelos incêndios em 317 municípios.

A secretária do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, ressaltou a importância de se unir esforços contra as queimadas. “Vamos fazer isso de forma mais organizada, integrando as informações e os meios do poder público e da iniciativa privada.”

É importante também que os municípios da região e também de todo o Estado possam garantir reforço de medidas para contribuir no combate aos incêndios. Começando, sem dúvida, pela Defesa Civil.

Outro setor importante a ser mobilizado é o de concessionárias de rodovias. Com os incêndios, trechos foram interditados por conta da baixa visibilidade nas pistas. Nesse sentido, as concessionárias prestaram serviços de informação à população. Além disso, as empresas também usam o sistema de monitoramento via câmeras das rodovias para mapear novos focos de incêndio.