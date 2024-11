Estatísticas criminais

O DS trouxe, na edição desta sexta-feira (1) novo levantamento sobre os dados estatísticos da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Na região, o número de homicídios caiu 13,6% entre janeiro e setembro deste ano quando comparado ao mesmo período de 2023.

Ano passado foram 66 mortes e em 2024 foram 57 até o último mês.

Os dados são da Secretaria de Segurança Pública e foram divulgados nesta quinta-feira.

Das dez cidades do Alto Tietê, quatro tiveram queda no número de assassinatos.

No Estado de São Paulo, o balanço mensal indicou uma queda histórica no número de roubos em geral e de homicídios dolosos no estado de São Paulo de janeiro a setembro deste ano. Os crimes foram os menores em 24 anos para o período. Também houve redução nos furtos e aumento nas apreensões de armas, veículos e prisões efetuadas.

Os roubos em geral, que incluem os de carga e a banco, caíram 14,7% em relação a janeiro a setembro do ano passado. O índice passou de 171.635 para 146.455, que representa cerca de 25 mil roubos evitados em noves meses. Em setembro, a redução chegou a 20,5%, com 14.231 ocorrências.

Em todo o Estado, esse tipo de crime segue uma tendência de queda observada mês a mês durante o ano. Desde junho, os índices mensais têm sido os menores da série histórica desde 2001, quando as ocorrências criminais passaram a ser contabilizadas.

Outro tipo de roubo que atingiu a menor marca em 24 anos no acumulado dos meses foi o de veículos. O índice passou de 27.269 para 22.648 este ano, queda de 16,9%. No mês anterior, foram 2.455 boletins, 591 a menos do que em 2023 – baixa de 19,4%.

Os roubos de carga passaram de 4.476 para 3.569 até setembro, redução de 20,3%. Em setembro houve 153 registros a menos na comparação, de 476 para 323.

Quase 50 mil furtos e roubos a menos neste ano

Além dos roubos, o trabalho realizado de forma conjunta entre as Polícias Civil e Militar ajudou a reduzir o índice de furtos em todo o estado. De janeiro a setembro, os furtos em geral e de veículos caíram 4% e 1,5%, respectivamente.

Os furtos em geral, que incluem os de carga, passaram de 431.145 para 413.827.

Em setembro, foram 45.906 registros, 2,2 mil a menos do ano anterior.

O reforço na área da segurança é importante sobretudo com o uso da tecnologia e ações de prevenção nas cidades.