A faixa de pedestre é um dispositivo que sinaliza aos pedestres e aos motoristas o local correto para atravessar a via pública.

Tem como objetivo garantir a segurança dos pedestres e dos motoristas nas travessias urbanas, reduzindo os riscos de atropelamentos.

Pode ser zebrada ou paralela. Em todos os cruzamentos de ruas devem ter uma faixa de travessia de pedestre.

Elas são importantes para a segurança. Nesta semana, o governo estadual voltou a colocar o pedestre como ponto importante dentro do sistema de trânsito.

Peça central de uma nova política que vai guiar iniciativas nos próximos anos do Governo de São Paulo, por meio do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), o pedestre é tema de uma série de ações na quinta-feira (22). Só na capital, haverá campanha em três vias diferentes, escolhidas pelos riscos que representam para quem anda a pé.

A seleção foi feita a partir dos dados do portal Infosiga, a plataforma de estatísticas de sinistros da autarquia.

Haverá também atividades em três estações de transporte público com grande circulação de pessoas: Estação Tatuapé do Metrô, Estação Brás da CPTM e o Terminal Metropolitano Luiz Bortolosso, da EMTU, em Osasco, em parceria com a Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM). No Dia Internacional do Pedestre, 8 de agosto, que marcou o primeiro Dia D do respeito à faixa de pedestre, mais de 35.000 pessoas foram atingidas por cerca de 90 ações em todo o estado.

Desenhadas pela gerência de Educação para o Trânsito do Detran-SP, as dinâmicas desta quinta-feira (22) visam, em mais de 70 novas ações em avenidas paulistas, conscientizar passageiros, transeuntes e motoristas para a importância da preservação da vida no trânsito, por meio da orientação, da distribuição de materiais da campanha e também da realização de um jogo em formato de quiz, no qual o participante é desafiado a acertar a resposta que representa a boa conduta nas ruas.

O objetivo em cada iniciativa é reduzir o número de atropelamentos e incentivar o conhecimento sobre práticas de segurança e civilidade no trânsito.

Uma das peças da campanha, por exemplo, é uma mãozinha de papelão que representa a mão que o pedestre deve usar para acenar ao motorista, pedindo passagem na via. Ao lado do contato visual, esta é uma das recomendações feitas aos transeuntes.

Todas as ações representam um esforço conjunto do Governo de São Paulo e são feitas pelo Detran-SP, órgão vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), em parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem (Der), a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a Polícia Militar e a Companhia de Engenharia de Tráfego (Cet), além da STM.

É importante que todas as cidades possam garantir, cada vez mais, segurança para quem atravessa a rua.