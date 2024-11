Nesta semana, a Fundação Pró-Sangue, instituição ligada à Secretaria de Estado da Saúde e à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, informou que está precisando urgentemente de doação de sangue.

O DS acompanha a situação no Alto Tietê.

O estoque apresenta situação de emergência para os sangues O+, O- e B-, com condição de atendimento de 20% da demanda hospitalar. Já os tipos A- e AB- estão em um patamar crítico, sendo suficientes para suprir apenas 50% da demanda transfusional.

Os postos de coleta receberam poucas doações nesta semana e a fundação, em parceria com o Governo de SP, reforça que há muitas vagas livres no sistema de agendamento online da instituição, que pode ser acessado clicando aqui.

É importante que o número de doações precisa aumentar logo para que não haja risco de desabastecimento de sangue. Portanto, para que o sangue não falte, a Pró-Sangue faz um apelo à população para que venha doar sangue.

A Pró-Sangue comemorou 40 anos em sua missão de solidariedade, com a coleta de mais de 5,9 milhões de bolsas de sangue, beneficiando mais de 23,6 milhões de pessoas. A fundação lembra que a doação de sangue só é possível graças à disponibilidade das pessoas. Por isso, é preciso contar com a população para manter em níveis adequados os estoques de sangue.

Evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação e, no caso de bebidas alcoólicas, 12 horas antes. Se o candidato estiver com gripe ou resfriado, deve aguardar uma semana para que esteja novamente apto à doação.

Todas as informações encontram-se disponíveis no site da fundação (www.prosangue.sp.gov.br) ou pelo Alô Pró-Sangue (11 4573-7800), WhatsApp (11 9-9152-7653) ou e-mail (faleconosco@prosangue.sp.gov.br).

A doação de sangue é um gesto solidário que pode salvar vidas em situações médicas delicadas. Ele pode ser necessário para pacientes passando por cirurgias complexas, para aqueles que estão recebendo transplantes de órgãos, no tratamento de várias formas de câncer e doenças crônicas e também no socorro emergencial de vítimas de acidentes.

Os bancos de sangue do País precisam ser regularmente reabastecidos. Isso porque o sangue tem vida útil. Por exemplo, as células vermelhas duram no máximo 42 dias e as plaquetas apenas 5 dias.