Suzano utiliza, de forma direta, a tecnologia em prol do urbanismo.

Ao longo dos últimos anos, a cidade inovou com a implantação da plataforma de georreferenciamento de informações GeoSuzano.

Um trabalho de extrema importância porque agiliza o trabalho na área. A ferramenta, apresentada em 2021 é tida como referência quanto ao uso de Location Intelligence na gestão pública contabilizando 15 funcionalidades e 96 camadas de dados, tendo uma média de 26 mil usuários e mais de 45,8 mil certidões emitidas em três anos de operação.

Após focar na necessária atualização do Plano Diretor, a partir de 2017, a cidade intensificou o trabalho de mapeamento do território com novos recursos, que passaram a ser disponibilizados em parceria com empresas especializadas. Os esforços resultaram no lançamento da plataforma GeoSuzano, garantindo mais transparência e agilidade aos usuários na busca de informações georreferenciadas, que estão acessíveis no site oficial da Prefeitura de Suzano (www.suzano.sp.gov.br).

O georreferenciamento rural é um procedimento para conhecer qual é a posição geográfica de um imóvel e sua área. Ele pode parecer um conceito desconhecido, mas é fundamental para que os agricultores não só consigam delimitar a sua propriedade, mas também estejam de acordo com a legislação do setor.

No entanto, é muito comum que quem trabalha no campo não entenda o quanto o georreferenciamento pode ser uma ferramenta útil e como os seus benefícios podem fazer toda a diferença para o desempenho do negócio. Por isso, neste texto, resolvemos separar as principais vantagens desse procedimento.

Em Suzano, atualmente, por meio da plataforma ArcGIS, o usuário dispõe de infraestrutura para criar mapas e realizar o download de camadas diretamente do GeoSuzano ou do Infodata, outro importante aplicativo disponibilizado pela Prefeitura de Suzano a fim de democratizar o acesso à informação e transparência para a utilização de dados em pesquisas e trabalhos acadêmicos, que enriquecem o planejamento urbano e ambiental da cidade.

A busca de informações no GeoSuzano permite diferentes análises aprofundadas, incluindo a verificação sobre a possibilidade de desmembramento de lotes. O processo também atua para reduzir a burocracia ao garantir a emissão gratuita da Certidão de Uso e Ocupação do Solo e outros serviços. A ferramenta ainda possibilita a busca ativa no transporte público, em que é disponibilizado uma pesquisa específica de pontos de parada das linhas municipais e intermunicipais.