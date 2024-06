Guerra em Gaza

A guerra entre Hamas e Israel perdura por longos meses. Nunca resolvido, o conflito já é conhecido da maioria. Além de opiniões, fato é que muitos civis, dos dois lados, têm morrido.

E até onde essa mais recente guerra pode parar? É a dúvida e questionamento de muitos.

Os Estados Unidos, depois de muitos meses apoiando Israel, decidiu intermediar uma resolução para o conflito, que já deveria ter acabado.

Só para se ter uma ideia, mais de 8 mil crianças menores de 5 anos estão em situação de desnutrição aguda na Faixa de Gaza – dessas, 1,6 mil estão em estado grave de desnutrição aguda.

Os números foram divulgados pelo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Uma proporção significativa da população de Gaza enfrenta, neste momento, fome catastrófica e condições análogas à fome”, disse.

“Apesar dos relatos de aumento na distribuição de alimentos, atualmente, não há evidências de que aqueles que mais precisam estejam recebendo alimentos em quantidade e qualidade suficientes”, completou.

Segundo ele, por conta da insegurança e de dificuldades de acesso, apenas dois centros de atendimento para casos de desnutrição aguda operam atualmente na região.

“Nossa incapacidade de ofertar serviços de saúde de forma segura, combinada com a falta de água potável e saneamento, aumenta significativamente o risco de crianças subnutridas”, destacou Tedros.

De acordo com a OMS, pelo menos 32 mortes por desnutrição aguda já foram reportadas em Gaza, incluindo 28 entre crianças menores de 5 anos.

O fim da guerra é mais do que necessária para o momento. O mundo precisa saber dialogar mais, entender e respeitar as diferenças e aceitar ceder, nem sempre tudo será do que jeito que cada um quer, mas todos estarão satisfeitos.

Vamos aguardas os próximos capítulos desse caso que deve estar próximo de acabar.