A preocupação com a redução das mortes no trânsito passa por todas as esferas de governo, sejam municipal, estadual e federal.

Nesta semana, o Governo de São Paulo instituiu o primeiro planejamento estruturado para todo o Estado com o objetivo de enfrentar a letalidade do trânsito.

Uma medida importante porque pode dar mais segurança no trânsito e tentar reduzir as mortes.

O Plano de Segurança Viária do Estado de São Paulo (PSV-SP) prevê reduzir pela metade as perdas humanas nas vias paulistas em cinco anos, poupando 19 mil vidas. Alinhado aos compromissos globais da Organização das Nações Unidas (ONU), e fundamentado nos conceitos de Visão Zero e Sistema Seguro, o PSV-SP parte da premissa de que “acidentes de trânsito” são, na verdade, “sinistros de trânsito”, porque podem ser evitados.

O Decreto 70.551 institui o Plano de Segurança Viária do Estado de São Paulo e seus objetivos estratégicos que devem ser alcançados até 2035: desde a institucionalização de uma política estadual de segurança viária até o fortalecimento do atendimento e da assistência às vítimas, passando pela promoção de uma infraestrutura viária segura, que priorize usuários vulneráveis de acordo com o Sistema Seguro, até a qualificação da fiscalização pelo uso de tecnologias e aprimoramento na gestão de dados.

A abordagem de Sistema Seguro parte da premissa de que a segurança no trânsito resulta da conjunção de diversos fatores, e que a responsabilidade deve ser compartilhada entre todos os atores do ecossistema de trânsito, de forma integrada e proativa, para mitigar a gravidade dos sinistros. Já o princípio da Visão Zero estabelece que nenhuma morte ou lesão grave no trânsito é aceitável, já que falhas humanas, estas sim inevitáveis, podem ser antecipadas e prevenidas.