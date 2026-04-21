Vacinação contra a gripe

A vacinação anual contra a gripe é crucial para reduzir internações, complicações graves e mortes, especialmente em grupos de risco, protegendo contra as cepas mais atuais do vírus Influenza. Ela diminui a circulação do vírus na comunidade e previne a sobrecarga nos serviços de saúde. A vacina é segura, não causa a doença e é recomendada para todos.

Com a chegada do outono e o aumento da circulação de vírus respiratórios, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) reforça o chamado para que a população se vacine contra a gripe. A imunização é a principal forma de prevenir casos graves da doença, reduzir internações e evitar óbitos, especialmente entre os grupos mais vulneráveis.

A campanha de vacinação de 2026 começou em 28 de março e segue até 30 de maio em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Estado. A vacina está disponível para idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos e gestantes. Além disso, a vacinação contra influenza também está disponível, como estratégia especial, para os grupos prioritários.

Os municípios do Alto Tietê também realizam campanha na tentativa de imunizar o público alvo.

O público-alvo no estado de São Paulo representa aproximadamente 18,8 milhões de pessoas. A meta é vacinar 90% das crianças, gestantes e idoso.

A orientação é que as pessoas dos grupos prioritários que ainda não se vacinaram procure uma unidade de saúde o quanto antes. Até esta quarta-feira (15), mais de 2,5 milhões de doses já foram aplicadas no estado. Os dados atualizados podem ser consultados em nies.saude.sp.gov.br/ses/publico/dosesaplicadas.

A proteção se torna ainda mais importante neste período do ano, quando há maior circulação de vírus respiratórios e aumento de casos de síndrome gripal.

Para esclarecer dúvidas, o Governo de São Paulo disponibiliza o portal Vacina 100 Dúvidas, com informações sobre eficácia, segurança e possíveis efeitos colaterais. O acesso pode ser feito em www.vacina100duvidas.sp.gov.br.