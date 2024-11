Impulsionamento do turismo

As cidades do Alto Tietê e de outras regiões buscam investimento para garantir o fomento ao turismo.

Nesta semana, o Governo de São Paulo anunciou aporte de R$ 2 bilhões no Creditur SP, programa de incentivo ao crédito para turismo, e novas ações voltadas ao emprego e aos setores náutico e ferroviário. Em evento no Palácio dos Bandeirantes, o governador Tarcísio de Freitas apresentou a Academia do Turismo SP, que prevê 100 mil vagas em cursos gratuitos até 2026, e os programas Turismo Ferroviário, para expansão de circuitos e integração de modais, e o Turismo Náutico, com R$ 45 milhões para a promoção de destinos litorâneos e fluviais. Também foram lançados dois guias digitais: um com 99 pontos de mergulho e outro com informações de lazer à beira da Hidrovia Tietê-Paraná.

O setor é um dos que mais contribui com a economia do estado, e deve movimentar este ano R$ 300 bilhões, além de gerar 46,5 mil postos de trabalho formais, aponta o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens.

De acordo com o Governo do Estado, o Creditur, programa de incentivo ao crédito no turismo, que em um ano operou 50% dos R$ 4 bilhões iniciais destinados para agentes do setor em 2023, agora recebe mais R$ 2 bilhões para o incentivo ao crédito e investimento. No período, o Creditur se consolidou como o maior programa de créditos turísticos do Brasil.

Os novos recursos impulsionam a atração de investimentos, sinalizam confiança e aquecimento, diversificam a oferta de atrativos nos destinos turísticos e geram novos empregos em todas as regiões do Estado.

Ainda de acordo com o Estado, o estímulo ao potencial do setor em São Paulo agora conta também com novas iniciativas. Para atender à demanda crescente por mão-de-obra no segmento, foi desenvolvida a Academia do Turismo SP, programa que abre inicialmente 22 mil vagas para cursos de formação e capacitação gratuita em áreas como hospitalidade, eventos e gestão, em diversas cidades do estado. A meta é alcançar 100 mil vagas nos próximos dois anos, tornando-se o maior programa de qualificação no setor.

Outros dois programas também foram lançados. O Turismo Ferroviário conta com parceria com várias secretarias e prevê a ampliação de 23 circuitos, além de integração com rodovias e outros modais, com potencial de gerar R$ 1,8 bilhão na próxima década. A ação também se conecta com o programa “SP Nos Trilhos”, que engloba mais de 40 projetos de transporte ferroviário, com investimentos de R$ 194 bilhões.

O programa de Turismo Náutico foi anunciado com recursos que totalizam R$ 50 milhões para a implantação de 60 estruturas náuticas até 2033, sendo 21 até 2026.