Investimento na Civil

As críticas em torno da falta de investimento na Polícia Civil de São Paulo são feitas levando em conta o déficit de mais agentes e falta de mais infraestrutura.

No entanto, o governo estadual vem buscando meios de tentar garantir novos investimentos.

Nesta semana, foi anunciado, por exemplo, que a Polícia Civil recebeu mais de R$ 200 milhões. O recurso foi destinado para aprimorar os trabalhos de investigação, reformar e ampliar unidades e adquirir equipamentos para os agentes.

Na atual gestão, foram entregues 428 novas viaturas e 7,5 mil armas. Em termos de estruturas, mais de 50 unidades foram abertas ou estão passando por reformas no estado. Além de readequar o ambiente promovendo conforto e segurança para os profissionais, também houve ampliação para o atendimento das vítimas.

A expectativa é de que esse recurso possa chegar também às cidades do Alto Tietê com os recursos chegando à Polícia Civil.

Em todo o Estado, segundo o governo, a instituição recebeu neste ano o maior contingente de policiais civis da história, com a formatura de 3,1 mil agentes. Com o preenchimento de vagas, houve a redução na defasagem histórica em alguns cargos da corporação: para o de escrivão, o déficit passa de 45% para 23%. De investigador diminui de 37% para 27%. Mais de 300 delegados devem iniciar os trabalhos a partir de novembro, quando terminarem o curso na Academia de Polícia.

O delegado-geral de polícia, Artur Dian, enfatizou que em 31 anos de carreira esta é a primeira vez que vê tamanho investimento e valorização. Para ele, a chegada de novos agentes “é um presente” dado à Polícia Civil para seguir desempenhando suas funções no combate ao crime de forma ainda mais intensa e prática, dando respostas eficazes e rápidas às vítimas, bem como ajudando na diminuição dos índices criminais.

Na segunda-feira (30) foi comemorado o dia da Polícia Civil. Dividida entre as carreiras de delegado, investigador e escrivão, a instituição já tem mais de 180 anos de história no estado.