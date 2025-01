O ano de 2025 acabou de começar e com ele inicia-se a campanha ‘Janeiro Branco’, que visa alertar para os cuidados com a saúde mental e emocional da população, a partir da prevenção das doenças decorrentes do estresse, como ansiedade, depressão e pânico.

De acordo com o governo federal, as doenças mentais podem ser causadas por uma série de fatores, como genética, estresse, abuso de substâncias e traumas. Nesse rol entram também os transtornos de humor, esquizofrenia e o transtorno bipolar.

Esses transtornos decorrentes da saúde mental acabam afetando os indivíduos, que ficam impossibilitados (temporária ou permanentemente) de exercer suas funções laborais. E é nesse ponto que entram os benefícios previdenciários pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A concessão desses benefícios, no entanto, está sujeita a critérios específicos.

Para os benefícios por incapacidade temporária e permanente é necessário ter qualidade de segurado e ter carência mínima de 12 meses de contribuição previdenciária. No auxílio-doença, é fundamental comprovar a incapacidade temporária para o trabalho, e na aposentadoria por invalidez, a incapacidade deve ser permanente.

Em Suzano, há um trabalho importante de conscientização. A Secretaria Municipal de Saúde está desenvolvendo ações de valorização da saúde mental em doze unidades da rede municipal ao longo de todo este mês visando fortalecer a campanha “Janeiro Branco”, que trabalha a conscientização sobre o tema junto à população. A programação contempla sete Unidades de Saúde da Família (USFs), quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD Vita) 24 horas com atividades voltadas tanto para os pacientes quanto para os próprios funcionários.

Em todas as sextas-feiras do mês estão ocorrendo rodas de conversa.

Todas as atividades voltadas a esse tema influenciam na melhoria da qualidade de vida da população.