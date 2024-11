As ações para evitar inundações e enchentes, em Suzano, prosseguem com uma série de trabalhos para evitar os problemas.

Nesta semana, o DS trouxe reportagem mostrando, por exemplo, que a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano iniciou a última fase dos trabalhos de limpeza do Rio Una.

Uma etapa importante para garantir que os serviços possam avançar no sentido de garantir mais segurança aos moradores das cidades.

Considerado um dos principais cursos d’água da cidade, o afluente está recebendo serviços preventivos desde setembro para evitar enchentes durante o período de chuvas mais intensas.

Essa etapa dos trabalhos é compreendida no trecho que fica entre as ruas Amélia Guerra e Dr. Prudente de Moraes (SP-66), em uma área de aduelas que fica sob o viaduto Leon Feffer. A limpeza está acontecendo em uma extensão de cerca de 300 metros e visa retirar sedimentos do rio para facilitar o fluxo de água pelo local. A previsão é de que os serviços sejam concluídos nesta sexta-feira (22/11).

Por conta do acesso mais complexo ao local, a pasta está utilizando uma máquina minicarregadeira compacta que tem como função retirar o lodo do fundo do rio no trecho de túneis e levá-lo até uma escavadeira, localizada na área externa e atua na transferência destes resíduos para os caminhões basculantes.

A limpeza de rios e córregos é uma ação importante para prevenir enchentes e proteger a qualidade da água. Reduz a possibilidade de transbordamentos, especialmente em épocas de chuvas intensas.

O lixo nos rios e córregos afeta a qualidade da água e a biodiversidade. Resíduos plásticos, em especial, podem demorar séculos para se decompor.

Os córregos são essenciais para a recarga de aquíferos subterrâneos, para o equilíbrio do ecossistema local e para fornecer habitat para diversas espécies de plantas e animais.

Em Suzano, a primeira parte dos serviços aconteceu em trechos que ficam entre o limite da rodovia Índio Tibiriçá (SP-31) com a avenida Governador Mário Covas Júnior (a Marginal do Una) e a rua Amélia Guerra. Posteriormente, a pasta realizou a segunda fase, retirando resíduos da extensão que fica entre a avenida Jorge Bey Maluf e o Rio Tietê, local onde deságua o Rio Una.

O local recebe água de diversos afluentes e é fundamental que ele esteja em ótimas condições para o período chuvoso.

É muito importante lembrar que é esse serviço, em consonância com o desassoreamento do Tietê, que vai evitar que o nível da água suba consideravelmente nas partes mais baixas do município.