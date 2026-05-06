Suzano anunciou um importante mapeamento cultural.

A iniciativa, muito importante, tem como objetivo identificar e reunir o maior número possível de agentes culturais, entre artistas, produtores, gestores, fazedores de cultura, coletivos, pontos de cultura e apreciadores, construindo um panorama atualizado e representativo do cenário cultural.

O DS trouxe, na edição desta terça-feira (5), que a Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Cultura, abriu o cadastro para mapeamento cultural do município. A iniciativa é voltada a artistas, técnicos, coletivos, organizações sociais, empresas e espaços, com inscrições gratuitas realizadas exclusivamente de forma on-line até o dia 2 de agosto, por meio do link sis.suzano.sp.gov.br/mapadeartistas.

O objetivo é reunir e sistematizar informações atualizadas sobre os fazedores de cultura da cidade, contribuindo para a criação de indicadores, planejamento de ações e desenvolvimento de políticas públicas mais direcionadas ao setor. A medida também permitirá à administração municipal a ampliar o conhecimento sobre este público e organizar futuras iniciativas, editais e programações.

O levantamento é fundamental para orientar, com precisão, as próximas ações relacionadas à política cultural, permitindo que o planejamento das iniciativas e investimentos atenda às demandas reais do setor em seus diversos segmentos. Além disso, o mapeamento fortalece o diálogo entre o poder público e a classe artística, amplia a participação social e contribui para a formulação de políticas públicas mais inclusivas, transparentes e eficazes.

Em Suzano, de acordo com o regulamento, o cadastro contempla diferentes perfis de atuação cultural, incluindo agentes independentes, profissionais técnicos que atuam nos bastidores, coletivos informais, organizações da sociedade civil, empresas e espaços destinados à realização de atividades artísticas. A proposta segue diretrizes do Sistema Nacional de Cultura e do Plano Municipal de Cultura, com foco na estruturação de dados e no fortalecimento do setor.

Para efetuar a inscrição, é necessário comprovar residência em Suzano e apresentar portfólio que demonstre atuação na área. O cadastramento será realizado por meio de formulário eletrônico específico, sendo permitido um registro por CPF para cada perfil que consta no regulamento.

A iniciativa ajudará a criar políticas mais eficazes para possíveis contratações a fim de executarem serviços pela Secretaria Municipal de Cultura. As informações fornecidas poderão integrar o sistema municipal de dados, com georreferenciamento das atividades, contribuindo para a visualização da produção artística no território.

Um procedimento importante para garantir reforço e valorização da cultura local.