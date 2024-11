Melhorar as rodovias do Estado tem sido um desafio das gestões, mas é preciso reconhecer que muitas mudanças foram feitas.

Evidente que a cobrança de pedágios têm sido uma das grandes reclamações. A população que paga quer ver o trabalho revertido em obras em estradas melhores.

Nesta semana, reportagem do portal do Estado mostrou São Paulo lidera o ranking das melhores rodovias do Brasil, com nove das dez estradas mais bem avaliadas, conforme levantamento divulgado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT).

O DS vem acompanhando a situação das estradas da região. Recentemente publicou reportagem sobre a Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31) que deve ser duplicada.

Segundo reportagem do portal estadual, o estudo também aponta que oito das dez melhores rodovias paulistas são concedidas. Esse resultado consolida o Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, supervisionado pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), como referência em investimentos, segurança viária, desenvolvimento econômico e qualidade de vida aos usuários.

Ainda de acordo com o estudo da CNT, quase 80% das rodovias de São Paulo estão em condições satisfatórias, classificadas como ótimo ou bom — o equivalente a 8.112 quilômetros de um total de 10.760.

A Pesquisa CNT de Rodovias 2024 avaliou criteriosamente as condições das principais vias do país. Para determinar a classificação, foram utilizados três pilares fundamentais como metodologia, que considera:

A qualidade do pavimento é um fator crucial para a segurança e o conforto dos usuários, impactando diretamente na vida útil dos veículos e nos custos de transporte. São avaliados aspectos como a presença de buracos, rachaduras, ondulações e deformações na superfície da pista.

A sinalização adequada é essencial para orientar os motoristas, garantir a fluidez do tráfego e prevenir acidentes. A pesquisa analisa a presença, visibilidade e estado de conservação de placas, faixas e outros elementos de sinalização, como tachas refletivas e defensas.

A geometria da via engloba as características físicas da rodovia, como curvas, aclives, declives, acostamentos, pontes e viadutos. Esses elementos influenciam diretamente na segurança e na capacidade da via de suportar o tráfego.

Uma das prioridades da gestão paulista, o programa de concessões rodoviárias integra o plano São Paulo na Direção Certa, lançado em maio. O plano está estruturado em três eixos centrais: Expansão de Investimentos, Melhoria e Efetividade do Gasto e Redução de Despesas Correntes, e Modernização da Administração Pública. Entre as medidas previstas, destacam-se a elaboração de estudos para a ampliação dos programas de transação tributária, a renegociação da dívida do Estado com a União, a modernização da relação do Fisco com os contribuintes e a revisão dos benefícios fiscais e tributários.