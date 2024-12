Mercadão é realidade!

Um projeto mercado público acaba de ser entregue em Suzano. Trata-se do Mercado Municipal, o Mercadão, que a partir de 15 de janeiro começa a funcionar dando opção ao suzanense.

O espaço tem uma enorme importância na gastronomia, possuindo grandes variedades de lanches, aperitivos, frutas entre outros. A refeição mais popular do "Mercadão" é o tradicional lanche de mortadela, que também terá em Suzano, como também o bolinho e o pastel de bacalhau, além de uma variedade de amendoins, frutas (cristalizadas ou não), queijos e presuntos.

A Prefeitura de Suzano entregou na noite de quarta-feira (18/12) o tão aguardado Mercado Municipal, que está instalado entre as ruas Konoe Endo e Nove de Julho, no Jardim Japão, bairro da região central. A partir deste momento, os permissionários que serão responsáveis pelo comércio especializado de comidas e bebidas terão pouco mais de 20 dias para organizar os boxes, de forma que o espaço possa estar pronto para ser aberto ao público em 15 de janeiro de 2025.

Até o momento, já foram definidos 12 dos 21 boxes disponíveis no local, que farão uma integração com o conjunto de opções oferecidas no Largo da Feira (rua Benjamin Constant, 1930 – Centro). O objetivo é fazer deste polo o destino recomendado para compra de produtos específicos relacionados à gastronomia, incluindo itens gourmets e da culinária internacional. A cerimônia desta quarta-feira ainda contou com homenagens (in memoriam) aos empresários João Braghiroli e Marco Antônio Loducca.

Conforme foi expresso no chamamento público realizado no último mês de outubro, destinado ao credenciamento das empresas interessadas, ficou determinado que seriam selecionadas as propostas que atendessem melhor aos critérios exigidos, que incluíam o plano de negócio, o projeto arquitetônico e a capacidade técnica.

De acordo com a Prefeitura, a reunião destas atrações em um único espaço, coberto e com 771,85 metros quadrados (m²), indica a representatividade do Mercado Municipal para a cidade, que foi implantado em um local estratégico de Suzano, ao lado do Largo da Feira, próximo à Delegacia Central de Polícia, ao centro e a bairros como Jardim Nena, Parque Santa Rosa e Jardim Anzai, entre outros, podendo ser facilmente acessado por vias como as ruas Benjamin Constant, General Francisco Glicério, Sete de Setembro, Regina Cabalau Mendonça e Nove de Julho, assim como pela avenida Armando Salles de Oliveira.

O novo polo comercial deve atrair visitantes de toda a região, para que moradores de Suzano e dos municípios vizinhos possam conhecer o que é produzido e vendido na cidade.